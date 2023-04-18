Пытаются не отставать: как двойники Путина ездят на фронт и при чем здесь Зеленский

Во вторник утром, 18 апреля, российские пропагандистские СМИ выпустили очередной смонтированный сюжет об "отважном президенте РФ", якобы лично посетившем позиции своей армии на юге Украины. В этот раз за прифронтовую зону россияне выдали тыловой Геническ.

Видео дня

OBOZREVATEL решил вспомнить все случаи появления вблизи линии боевых действий человека, похожего на Путина, и сравнить их с аналогичными поездками президента Украины Владимира Зеленского.

Визиты якобы Путина в "горячие точки"

Впервые с момента полномасштабного российского вторжения в Украину президента РФ Владимира Путина (или одного из его двойников, которых, по данным начальника украинской разведки Кирилла Буданова, по меньшей мере трое) заметили вблизи территории проведения так называемой СВО 5 декабря 2022 года. Вернее, соответствующее видео обнародовали российские пропагандистские СМИ. По официальной информации, Путин якобы лично проинспектировал Крымский мост, показушно восстановленный после взрывов 8 октября.

На 14-секундном видео, снятом с заднего сиденья легкового авто, действительно видно, как человек, внешне похожий на Путина, сидит за рулем "Мерседеса", передвигающегося по мосту.

При этом до самого оккупированного полуострова президент РФ (или его двойник), судя по всему, не доехал. По крайней мере, никаких упоминаний об этом в российских СМИ в те дни не было. До Крыма его двойник добрался позже.

18 марта 2023 года, в девятую годовщину оккупации Россией украинского Крыма, появилась информация о посещении якобы Путиным оккупированного Севастополя. Причем эту поездку обставили как "тайную", о которой крымских гауляйтеров заранее якобы не предупреждали.

"Наш президент Владимир Владимирович Путин умеет удивлять. В хорошем смысле. Сегодня мы должны были открывать детскую школу искусств в Херсонесе. Все было готово для видеоконференции и доклада президенту по спецсвязи. А Владимир Владимирович взял и приехал. Сам. За рулем. Потому что в такой исторический день президент всегда с Севастополем и севастопольцами. У нашей страны – невероятный лидер!" – обнародовал полный подхалимства текст гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев.

На обнародованных росСМИ видео видно, как человек, внешне похожий на Путина, в сопровождении достаточно значительной толпы людей, без охраны разгуливает по Севастополю.

Очевидно, зрители должны были поверить, что это тот же Путин, который в Кремле принимает посетителей за шестиметровым столом, а чтобы находиться с ним на одной Красной площади во время торжественных мероприятий, надо неделями сидеть на карантине.

Вечером того же дня якобы Путина показали в Мариуполе. Но и здесь тоже не обошлось без постановочных курьезов. По легенде, Путин прилетел в Мариуполь на вертолете, после чего за рулем автомобиля он якобы "объехал несколько районов города, делая остановки".

В "лучших традициях" пропаганды в РФ выдали, что Путин якобы "поговорил с жителями города и по приглашению одной из семей зашел к ним домой". Также в Кремле заявили, что диктатор осмотрел "памятные места города".

Видео с якобы "Путиным в Мариуполе" нетипичное для кремлевской пропаганды. Ролик длится считанные секунды, причем снят в ночное время, поэтому на нем виден только мужской силуэт, управляющий транспортным средством.

Что касается так называемого общения с местными жителями, о котором упоминала пресс-служба Кремля, то и здесь не обошлось без курьеза: на 19-й секунде соответствующего видеоролика можно услышать фразы на заднем плане – "Это неправда!", "Это напоказ!".

Интересно, что через несколько дней после якобы визита в Севастополь и Мариуполь, где он едва не обнимался с незнакомыми людьми, президент РФ принимал посетителей в Кремле... снова за длиннющим столом.

Ну и о последнем визите Путина "в зону проведения СВО", который стал первым визитом в расположение российских войск в Украине с начала полномасштабной войны, российские пропагандисты сообщили 18 апреля 2023 года – он якобы лично посетил штаб группировки войск "Днепр" на Херсонском направлении и штаб группировки войск "Восток" на Запорожском направлении. По легенде, президент РФ прилетел на вертолете, поздравил офицеров с Пасхой, подарил им копию иконы и запросил доклады об оперативной обстановке.

На обнародованном пропагандистами видео с поездки Путина можно заметить побережье моря и перекрашенный в цвета флага страны-агрессора знак временно оккупированного города Геническа Херсонской области, где накануне у местных рыбаков оккупанты конфисковали все лодки. Также примечательно, что во время поездки российский диктатор (или его двойник) успевал менять одежду.

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Путин завидует Зеленскому

Очевидно, что все эти якобы визиты президента России Путина в так называемые горячие точки преследуют прежде всего одно – опровергнуть сложившийся за последние годы имидж бункерного деда, который боится собственной тени. Тем более что его оппонент демонстративно посещает зону боевых действий и за использованием двойников ни разу замечен не был.

На посещении Владимиром Зеленским деоккупированной части Киевской области останавливаться подробно не будем, тем более что вместе с ним там побывали почти все лидеры стран цивилизованного мира. А вот поездки на восток и юг заслуживают отдельного упоминания.

Так, 14 сентября 2022 года президент Украины приехал в только что деоккупированный Изюм в Харьковской области (освобождение города произошло 10 сентября), где вместе с украинскими воинами-освободителями поднял украинский флаг. Находясь в освобожденном от оккупантов городе, Зеленский заверил: Украина вернет себе все свои территории до последнего метра.

Ровно через два месяца, 14 ноября 2022 года, президент Украины посетил только что деоккупированный Херсон (освобождение города произошло 11 ноября). В Херсоне Зеленский пообщался с украинскими воинами и поблагодарил западных партнеров за поддержку и помощь. Примечательно, что на встречу с президентом, которая состоялась средь бела дня (а не ночью – как у Путина в Мариуполе), на главной площади Херсона собрались сотни жителей города. Они пришли с детьми, и у многих горожан в руках или на плечах были украинские флаги.

А День Вооруженных сил Украины Зеленский вообще провел на Донбассе. Украинских воинов президент поздравил с профессиональным праздником из Славянска, регулярно обстреливаемого российскими ракетами.

20 декабря 2022 года президент Зеленский снова посетил прифронтовой Донбасс. На этот раз город Бахмут, где уже тогда шли самые жестокие бои.

22 марта 2023 года Владимир Зеленский в очередной раз посетил Донецкую и Харьковскую области. В частности, во время рабочей поездки в Донецкую область он посетил передовые позиции украинских военных на Бахмутском направлении, где вручил украинским защитникам государственные награды.

А уже 23 марта президент Украины в очередной раз посетил Херсонскую область, где вновь открыто пообщался с людьми и посетил один из объектов энергетики.

Также можно вспомнить рабочие визиты президента Украины в прифронтовые Днепропетровскую и Запорожскую области, где он посетил, в частности, города Никополь и Запорожье, которые едва ли не ежедневно подвергаются российским обстрелам.

Ну и, собственно, 18 апреля Владимир Зеленский также не сидел в Офисе, а посетил передовые позиции фронта в Авдеевке Донецкой области. Там он заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" по ситуации в районе его ответственности, а также вручил награды бойцам.

Итак, как видим, пока Путин пытается изображать отважного верховного главнокомандующего "второй армией мира" и трижды в год светиться в постановочных видеосюжетах из посещений "горячих точек", Зеленский в рабочем режиме посещает настоящие горячие точки, часто находясь в считанных километрах от зоны боевых действий. И при этом ни у кого не возникает сомнений в подлинности президента Украины.

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