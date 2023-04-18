Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Донецкой области и вручил воинам награды. Фото и видео

Во вторник, 18 апреля, президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины в Авдеевке Донецкой области. Глава государства заслушал доклад командующего оперативно-тактической группировкой "Донецк" по ситуации в районе его ответственности, а также вручил награды бойцам.

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Об этом сообщила пресс-служба президента Украины. Также отмечается, что лидер государства пообщался с бойцами из разных подразделений украинских войск – морской пехоты, десантно-штурмовых, механизированных и артиллерийских – и поблагодарил их за службу (чтобы посмотреть видео, докролльте до конца новости).

Из рук президента военные получили ордена Богдана Хмельницкого ІІ и ІІІ степеней, а также ордена "За мужество" ІІ и ІІІ степеней. Бойцы же, со своей стороны, подарили Зеленскому военный коин, шеврон и доску с символикой 110-й отдельной механизированной бригады.

Вместе с президентом город-крепость посетил также руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Он отметил, что россияне хотят взять Авдеевку в кольцо, обстреливают из артиллерии и авиации, и стремятся прорываться потом в Покровск.

"Но никаких шансов врагу не оставляют наши воины, которые срывают все планы террористических российских сил. В частности, герои 110-й механизированной бригады", – подчеркнул Ермак.

Напомним, накануне Зеленский заявил, что Украина максимально готовится к 11-й встрече в формате "Рамштайн", направленной на обеспечение воинов ВСУ необходимым вооружением в условиях подготовки к контрнаступлению. По словам президента, перспективы такого саммита вызывают здоровый оптимизм и предсказывают плодотворные результаты, причем не только для нашей страны, но и всей антивоенной коалиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 17 апреля Зеленский провел заседание Ставки. Военно-политическое руководство страны обсудило ситуацию на фронте и обеспечение Вооруженных сил;

– также президент сообщил, что из российского плена за время полномасштабной войны удалось вернуть 2235 украинцев и украинок. Украинское государство делает все, чтобы освободить всех наших граждан, которых удерживает Россия.

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