Зеленский провел заседание Ставки: говорили о ситуации на передовой и обеспечении ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский 17 апреля провел заседание Ставки. Военно-политическое руководство страны обсудило ситуацию на фронте и обеспечение Вооруженных сил.

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Участники Ставки заслушали информацию об оперативной обстановке на передовой. Командующие оперативно-стратегическими группировками войск "Хортица", "Таврия", "Одесса", "Север" доложили о ходе боевых действий на участках фронта в пределах их ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Представители разведки проинформировали руководство страны о возможных действиях российских оккупантов в ближайший период. Кроме того, на заседании Ставки продолжили рассмотрение вопроса о комплектовании личным составом и техникой созданных бригад.

Члены Ставки рассмотрели вопросы обеспечения сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, в частности собственного производства. Участники заседания проанализировали состояние выполнения контрактов с украинскими производителями и перспективы наращивания собственного производства всех типов ракет и боеприпасов.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и защиты Алексей Данилов заявил, что силы обороны Украины в вопросе реализации контрнаступления будут действовать неожиданно, конкретные боевые задачи и направления атак будут решаться в последний момент. Поэтому все предположения о любых планах наших военных сейчас не имеют под собой никакой основы.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина твердо намерена победить в войне против России, освободив 100% своих территорий и восстановив суверенитет на временно оккупированных территориях. Москва же делает все, чтобы посеять сомнение в победоносных мотивах нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал о "тумане войны" на фоне новостей о контрнаступлении ВСУ. Также военный эксперт указал на вероятные сроки его начала, добавив, что на атакующие возможности влияет погода.

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