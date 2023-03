"Красные линии" Кремля стали бордовыми: как Путин и Ко захлебываются в собственной демагогии

На днях президент РФ Владимир Путин в эфире канала "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин" заявил, что Запад "переходит все красные и даже бордовые линии", поставляя оружие Украине. В этой связи OBOZREVATEL решил вспомнить все наиболее резонансные предостережения представителей Кремля за последний год относительно перехода Украиной и Западом этих мифических "красных линий" и то, что следовало за этими заявлениями.

Что такое "красные линии"

Как ни странно, такой термин действительно существует в международной дипломатии и активно используется с начала ХХ века, когда проходил передел мира по итогам Первой мировой войны. Существует даже термин "дипломатия красных линий", который означает "сдерживание противника с помощью заявлений, указывающих на границу, которую не следует пересекать, и последствия в случае нарушения".

Таким образом, "красная линия" (англ. Red line) – это условное обозначение предела терпения одной из сторон, в случае нарушения которого "безопасность больше не гарантирована".

Но и здесь есть несколько нюансов. Во-первых, этот термин нельзя использовать слишком часто, иначе это приводит к девальвации его ценности. А во-вторых, как и в случае любых ультиматумов, если тот, кто их выдвигает, потом игнорирует их невыполнение, то его вполне естественно перестают воспринимать всерьез. Что, собственно, и происходит сейчас с представителями путинского режима в России – они столько раз напрасно пугали мир "красными линиями", что он (мир) уже перестал воспринимать даже прямые ядерные угрозы. Вот несколько примеров.

Поставки Украине современного западного оружия

9 октября 2022 года директор 2-го департамента СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС заявил, что снабжение Западом Украины современными вооружениями станет для России "красной линией".

"Что касается "красных линий", то мы их уже обозначали. Это прежде всего поставка Киеву дальнобойных или более мощных средств поражения. Конкретные меры реагирования на действия США и их союзников, поставляющих оружие украинскому режиму, будут определяться по итогам тщательного анализа складывающейся ситуации", – сказал Полищук.

Он пригрозил, что Россия в таком случае может признать США полноценной стороной конфликта. Однако затем были визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и несколько встреч контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"), после которых Украина получила сотни западных танков, САУ, бронетранспортеров, ракет, высокоточных боеприпасов и другого современного оружия.

После этого у России было два пути: либо объявить США стороной конфликта, либо пересмотреть свои "красные линии". Кремль предсказуемо выбрал второй вариант. Уже 24 января 2023 года, на четвертый день после танкового "Рамштайна", заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский в интервью американской журналистке Ким Айверсен заявил, что страны НАТО уже перешли некоторые "красные линии", но "наиболее красные линии еще нет".

"Мы посылаем все больше сигналов о том, что некоторые "красные линии" пересекли, но, возможно, самые красные еще нет. И когда имеешь дело с ядерным государством, таким как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызвать все большую эскалацию", – заявил Полянский.

На Западе на эти российские угрозы отреагировали довольно оригинально. Президент Литвы Гитанас Науседа 31 января прямо призвал западных партнеров Украины пересечь "красные линии" и, кроме танков, предоставить истребители и ракеты дальнего радиуса поражения. Сейчас этот вопрос находится на повестке дня.

14 февраля в интервью DW этот же тезис поддержал глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Гойсген. По его словам, нужно руководствоваться исключительно военной необходимостью, а не "красными линиями".

"Вместо того чтобы проводить "красные линии", думаю, стоит обратить внимание на то, что необходимо. Военные эксперты говорят, что при ведении такой войны, как эта, нужна комбинация нескольких видов вооружений. Необходимы танки, нужна артиллерия, однако нужны и истребители как для защиты воздушного пространства, так и для того, чтобы добраться до целей, которые для артиллерии недоступны", – отметил Гойсген.

Возвращение Крыма

17 июля 2022 года, после первых атак украинскими "Хаймарсами" российских военных объектов на оккупированной территории, заместитель председателя Совета Безопасности РФ и бывший президент России Дмитрий Медведев в случае попытки атаковать Крым пригрозил устроить Украине "судный день, от которого спрятаться будет сложно". Так он отреагировал на заявления представителей Украины, которые не исключили атаки на российские объекты в оккупированном Крыму, включая Крымский мост, "как только появится первая техническая возможность".

"Вот хочу в этой связи сказать, что, очевидно, они понимают последствия таких заявлений, а последствия очевидны, что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там мгновенно наступит "судный день", очень быстрый и тяжелый, спрятаться будет очень сложно", – заявил Медведев.

Правда, после взрывов на Крымском мосту 8 октября того же года, которые привели к частичному разрушению сооружения и фактическому выведению его из строя, риторика Медведева была уже не столь жесткой. О "судном дне" он с тех пор предпочитает не вспоминать, сосредоточившись на других метафорах.

Но время идет, старый позор забывается – и широкая русская душа жаждет нового. 4 февраля 2023 года все тот же Дмитрий Медведев снова пригрозил "жестким ответом", если Украина "с разрешения Запада" будет атаковать Крым или территорию России.

"Будут удары возмездия. Вспыхнет вся оставшаяся под властью Киева Украина. Наш ответ может быть любым. Об этом вполне уверенно сказал президент России. Мы не ставим себе никаких ограничений и в зависимости от характера угроз готовы применять все виды оружия. Согласно нашим доктринальным документам, включая Основы ядерного сдерживания. Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жестким и убедительным", – заявил Медведев.

Но уже 20 марта Украина нанесла успешный удар по железнодорожной станции в оккупированном россиянами Джанкое, уничтожив российские крылатые ракеты "Калибр" во время их транспортировки железной дорогой. И хоть представители оккупационных крымских "властей" официально заявили, что нашли в той атаке "американский след", Медведев традиционно решил проигнорировать этот инцидент, сосредоточившись на новых угрозах.

24 марта бывший президент России заявил, что пересечением "красных линий" и основанием для применения Россией ядерного оружия станут уже не атаки на российские объекты в Крыму, как было раньше, а наступление Вооруженных сил Украины на Крым, о котором уже открыто говорит даже президент Украины Владимир Зеленский.

"Если говорить о каких-то серьезных наступлениях, связанных с попыткой отвоевать Крым, совершенно очевидно, что это является основанием для применения всех средств защиты, включая предусмотренные Основами доктрины ядерного сдерживания, когда использование каких-либо видов вооружения против России угрожает существованию самого государства", – заявил Дмитрий Медведев, в очередной раз отодвинув "красные линии" назад.

О загадочных взрывах, регулярно происходящих на территории самой России, даже вспоминать неудобно – прежде всего представителям российских властей. А ведь атаки на военные объекты в глубине территории России являются едва ли не самым демонстративным наступлением "киевского режима" на "красные линии", о которых Кремль постоянно упоминает, но по большому счету никак не реагирует. А не реагирует по той простой причине, что все неядерные средства реагирования давно им исчерпаны – даже массированный ракетный удар по Украине уже нанести нечем.

Ядерные угрозы

Это отдельная любимая тема российских топ-чиновников. 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин, комментируя присоединение к России оккупированных территорий юга и востока Украины, пригрозил применением ядерного оружия в случае попыток эти территории у России забрать.

"Хочу напомнить, что наша страна также располагает разными способами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран Запада. В случае угрозы территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы используем все имеющиеся средства, это не блеф. Территориальная целостность будет обеспечена всеми имеющимися у нас средствами", – заявил Путин.

Однако потом произошло освобождение Херсона и части Херсонской области, которые Россия успела провозгласить аннексированными, но никакой принципиально новой реакции со стороны Кремля не последовало.

27 февраля 2023 года заместитель председателя Совета Безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев пошел еще дальше и в своей статье для российских "Известий" пригрозил ядерным ударом уже не только Украине, но и всему цивилизованному миру.

"Если серьезно встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен. Наши враги занимаются именно этим, не желая понять, что их цели сознательно ведут к тотальному фиаско. Проигрышу для всех. Крушению. Апокалипсису. Когда о прежней жизни придется забыть на века, пока не перестанут излучать радиацию дымные завалы", – заявил Медведев.

А очередной приступ ядерной истерии в Кремле случился после заявления Великобритании о передаче Украине артиллерийских снарядов с обедненным ураном.

"Сегодня стало известно, что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков в Украину, но и снарядов с обедненным ураном. Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах. Но если все это будет происходить, то Россия будет вынуждена реагировать соответствующим образом", – в очередной раз пригрозил непонятно чем Путин 21 марта 2023 года.

А 25 марта президент РФ заявил, что Россия уже 1 июля закончит строительство хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси. По его словам, поводом к такому шагу стало заявление Британии о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Правда, на Западе на эти заявления отреагировали достаточно спокойно, четко дав понять, что ядерных угроз не боятся, потому что сомневаются в способности Кремля перейти от слов к делу. В частности, в Вашингтоне неформально заявили, что не видят никаких признаков того, что Кремль планирует применить свое ядерное оружие, а в Берлине назвали угрозы Путина "очередной попыткой ядерного устрашения". Даже американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War или ISW) пришел к выводу, что "Путин лишь пытается использовать опасения Запада относительно ядерной эскалации". По мнению аналитиков Института, если бы Путин хотел использовать ядерное оружие, то уже давно бы это сделал.

Выводы

Итак, все указывает на то, что президент РФ Путин сам запутался в своих же "красных линиях". От начала полномасштабной войны России против Украины он и его свита десятки раз объявляли различные ультиматумы, апеллируя к "красным линиям", но каждый раз Украина и Запад фактически игнорировали эти ультиматумы, продолжая двигаться каждый в своем направлении: одни – поставлять оружие, другие – с помощью этого оружия освобождать оккупированные Россией территории.

А после того, как Путин несколько раз угрожал ядерным оружием и ни разу не выполнил угрозы, миру окончательно стало ясно: запас "красных линий" у путинской России иссяк. Кроме ядерных угроз, эта страна-террорист уже давно не может ничего предложить, а выполнять ядерные угрозы, тем самым подписывая себе смертный приговор, она не решится.

