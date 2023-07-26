'Пытаются остановить наше наступление': Маляр заявила, что РФ подтягивает силы по всей линии фронта, и назвала цели врага

Россияне стягивают войска по всем направлениям, подтягивают свои профессиональные подразделения, наиболее подготовленные. Оккупанты всеми силами пытаются остановить наступление Вооруженных сил Украины.

Видео дня

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона "Единые новости".

"№На юге, как и на востоке, наши Силы обороны сталкиваются с очень мощным сопротивлением врага. Россияне стягивают войска по всем направлениям. Кроме того, они подтягивают свои профессиональные подразделения, наиболее подготовленные. Они стягивают технику и всеми силами пытаются остановить наше наступление", – сказала Маляр.

На Бахмутском, Лиманском, Купянском направлениях идут тяжелые бои.

"Идут очень активные боевые действия как со стороны врага, так и со стороны украинских защитников. Есть направления, где враг наступает, есть направления, где мы наступаем, и, собственно, активные боевые действия продолжаются ежедневно", – сообщила Маляр.

На востоке Украины враг пытается наступать на Авдеевском и Марьинском направлениях.

"На Авдеевском направлении они хотят окружить Авдеевку. Входить в сам город они боятся. Поэтому они уже несколько месяцев пытаются Авдеевку обойти. Сегодня утром они снова пытались двигаться, чтобы обойти Авдеевку, но снова понесли огромные потери", – подчеркнула замминистра обороны.

Маляр добавила, что враг практически уничтожил Марьинку, но не оставляет цели взять ее под контроль.

По ее информации, на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях враг находится в обороне. На Бахмутском направлении проходит успешное продвижение украинских войск по южному флангу. По северному флангу враг пытается отвоевать свои утраченные позиции.

Маляр отметила, что для того, чтобы отвернуть наши Силы обороны с Бахмутского направления, россияне пытаются активизироваться на Купянском и Лиманском направлениях.

По словам замминистра обороны, на юге украинские войска продвигаются постепенно, но уверенно.

"Там тоже везде продолжаются бои. Вокруг Старомайорска продолжаются бои. Там наши Вооруженные силы преуспевают и закрепляются на определенных позициях, но подробнее мы рассказать не можем", – подчеркнула Маляр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Анна Маляр заявила, что в учебники войдет ряд достижений наших сил обороны. В частности, то, что украинские силы наступают в условиях, когда у врага больше оружия и личного состава.

По информации Генштаба, в среду, 26 июля ВСУ отразили атаки российских оккупантов под Бахмутом и Авдеевкой в Донецкой области. В то же время, украинские защитники продолжают наступать на юге нашего государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!