Пытаются заходить в каждую посадку: в ВСУ рассказали о тактике РФ на Александровском направлении

На стыке Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей (Александровское направление) российские захватчики непрерывно проводят атаки, используя тактику малых штурмовых групп. Оккупанты идут вперед по трупам своих сослуживцев.

Об этом в эфире "Суспільне. Студія" 17 октября рассказал Юрий Сиротюк, главный сержант роты огневой поддержки 5-й штурмовой Киевской бригады. Его подразделение находится на направлении, где враг пытается непрерывно атаковать с начала лета – после того, как продвинулся на Кураховском направлении в сторону границы Днепропетровской и Запорожской областей

"Российские знаменосцы (мертвые уже) цепляли флаги, что они зашли в Днепропетровскую область и пытались двигаться на стыке Запорожской областей. Сейчас эта тактика продолжается. Поэтому здесь идут ежедневные штурмы", – отметил военный.

Природный рельеф – голая степь, река Волчья и малые населенные пункты – не позволяют россиянам эффективно наступать большими силами. Из-за этого они вынуждены атаковать посадки.

"Россияне пытаются заходить в каждую посадку. Этих посадок множество. Наверное, и китайской армии не хватило бы "обсадить" их все. Поэтому иногда российским военным удается пройти где-то за линию, зайти в какой-то населенный пункт, воткнуть свой флаг – и сразу погибнуть", – рассказал главный сержант.

По его словам, иногда противник использует для атак автомобили. Однако в основном это пешие группы, один-два человека, которые продвигаются по полям, пытаясь попасть в наш тыл.

"На прошлой неделе, когда появился первый туман, россияне нагло пытались на каких-то гражданских автомобилях заскакивать за нашу линию обороны, на ближайшие села с попыткой закрепиться. Но на этом направлении это единичные такие моменты. Идут россияне, их ведут дроны, где-то им удается пройти, пытаются накапливаться. В условном тылу пытаются штурмовать наши позиции", – сказал Сиротюк.

Он добавил, что армия РФ активно использует дроны и оптоволоконные системы связи, которые создают техническое преимущество. В то же время мотивация у российских солдат низкая – пленные говорят, что их заставляют идти вперед под угрозой расстрела.

"Пленные говорят, что у них нет другого выбора, их или застрелят, или убьют. Москаль идет в нашу сторону, натыкаясь на десятки трупов своих так называемых товарищей, он видит, что никто из них не возвращается. Поэтому какой-то особо большой мотивации нет. С другой стороны, психотип россиянина такой, что царь сказал, он будет делать", – резюмировал украинский военный.

Как сообщал OBOZ.UA, на восточном направлении российские войска значительно усилили боевые действия. Интенсивность наступлений врага выросла на 30% из-за благоприятных погодных условий для врага.

Об этом рассказал спикер группировки войск "Восток" капитан Григорий Шаповал. По его словам, россияне пытаются использовать дожди и туманы, чтобы продвигаться незаметно. Однако украинские военные эффективно обнаруживают и уничтожают противника, не позволяя ему закрепиться.

