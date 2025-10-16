Оккупанты увеличили интенсивность наступлений на востоке на 30%: военный рассказал о ситуации

На восточном направлении российские войска значительно усилили боевые действия. Интенсивность наступлений врага выросла на 30% из-за благоприятных погодных условий для врага.

Об этом рассказал представитель группировки войск "Восток" капитан Григорий Шаповал. По его словам, россияне пытаются использовать дожди и туманы, чтобы продвигаться незаметно. Однако украинские военные эффективно обнаруживают и уничтожают противника, не позволяя ему закрепиться.

Россияне увеличили интенсивность наступлений на 30%

За минувшие сутки на восточных направлениях произошло 23 боевых столкновения. В результате Силы обороны Украины ликвидировали 555 российских военных, а также уничтожили вражескую технику и средства радиоэлектронной борьбы.

По словам Шаповала, враг пытается заходить на подконтрольную украинским военным территорию малыми штурмовыми группами по 4-6 человек, которые заезжают на легком мототранспорте, затем пытаются накапливаться и осуществлять штурмы группами по 25-30 человек.

В последнее время увеличилась интенсивность вражеских наступлений на 30%, что объясняется погодными условиями – дождями и туманами. То есть враг пытается пробраться незаметно, но это не удается, отметил Шаповал.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение суток 15 октября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1080 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

