ВСУ отминусовали еще 1080 оккупантов: в Генштабе озвучили новые данные о потерях врага

В течение суток 15 октября украинские защитники ликвидировали и ранили еще 1080 российских оккупантов. Кроме того, на поле боя были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 1 127 300 человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки были уничтожены 2 танка, 9 бронемашин и 42 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 11 261 танков, 23 384 ББМ и 33 713 артсистемы.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1520 единиц реактивных систем залпового огня и 1227 системы противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 427 самолетов, 346 вертолетов и 70 437 БПЛА. С начала войны Силы противовоздушной обороны уничтожили 3841 российскую крылатую ракету.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 28 российских кораблей, утилизировали 64 468 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3977 – специальной техники.

Ранее сообщалось, что оккупационная армия РФ несет колоссальные потери личного состава в войне против Украины. Недавно в сети опубликовали имена почти 900 ликвидированных захватчиков из 255-го мотострелкового полка ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, военно-политическое руководство России готовится к объявлению мобилизации резервистов для участия в войне против Украины. Таким образом Кремль хочет поддержать темп боевых действий за счет личного состава действующего резерва.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!