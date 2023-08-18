'Работа продолжается': в ГУР анонсировали хорошие новости об обменах украинских пленных

Украина продолжает делать все возможное для возвращения домой попавших в плен к оккупантам украинских воинов. Продолжаются переговоры по организации новых обменов военнопленными с Россией.

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Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в ходе брифинга в Киеве 18 августа. Он также анонсировал в ближайшем будущем хорошие новости для семей находящихся в плену военных.

Юсов подчеркнул, что за время полномасштабной агрессии с Россией произошло уже около 50 обменов пленными, хотя гуманитарное международное право предусматривает обмены после завершения войны, а не в разгар противостояния.

"По состоянию на сегодняшний день уже произошло 48 обменов, 2598 пленных защитников и защитниц, а также гражданских возвращены из российского плена. Или, во многих случаях, если мы говорим о гражданских, это даже нельзя назвать словом "плен". Потому что это просто незаконное удержание лиц, которые не должны были оказаться на территории так называемой Российской Федерации и не имеют никакого правового статуса, оснований даже с точки зрения закона этой диктатуры, этого режима. Это просто похищение людей", – отметил Юсов.

Несмотря на то, что переговоры с государством-агрессором по поводу возвращения пленных проходят непросто, вскоре украинцы могут услышать новые хорошие новости.

"Работа над последующими (обменами. – Ред.) продолжается. Мы ждем и надеемся, что в ближайшее время будут хорошие новости, очередные хорошие новости для семей наших защитников и защитниц. Но, конечно, работы еще очень и очень много", – спрогнозировал представитель. разведки.

По словам Юсова, за последние несколько недель обменный фонд пополнился более чем на 200 оккупантов. При этом каждый пятый захватчик сдался в плен добровольно по программе "Хочу жить"

Он также сообщил, что среди захваченных украинскими воинами в плен оккупантов есть такие, которые хотят воевать дальше на стороне Украины. Это как рядовые, так и представители младшего и старшего офицерского состава российской армии.

В то же время Юсов не назвал, сколько пленных оккупантов изъявили такое желание.

Напомним, последний обмен пленниками между РФ и Украиной состоялся 7 августа. Тогда домой из плена вернулись еще 22 украинских воина. Они защищали родную землю на разных направлениях.

Самому старшему защитнику, которого удалось вернуть в тот день, – 54 года, самому младшему – 23.

В тот день в вечернем видеообращении Зеленский подчеркнул, что важно пополнять обменный фонд, чтобы освободить всех находящихся в неволе Героев.

Спустя же полтора года полномасштабной войны в РФ снова изменили "цели СВО". По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, приоритетной целью вооруженной агрессии против Украины является освобождение российских солдат из плена. Тот момент, что пленные россияне массово появились именно после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, представитель государства-агрессора решил упустить.