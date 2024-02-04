'Работаем, чтобы добавить возможности сбивать ракеты': Зеленский после поездки на передовую записал обращение в Кривом Роге

Президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги 711-го дня полномасштабной войны в Украине. Глава государства побывал на передовых позициях украинских войск в Роботино на Запорожье, провел совещание с Воздушным командованием "Восток" и теперь находится в Кривом Роге на Днепропетровщине с рабочим визитом.

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О рабочем воскресенье украинский лидер рассказал в вечернем обращении к украинцам 4 февраля. Зеленский отметил, что ведется активная работа по усилению защиты неба и укреплению системы украинского ПВО.

Глава государства сообщил, что утром, находясь в Роботино – одной из самых жестких частей фронта – поблагодарил воинов и наградил на передовой пятерых из лучших. Эти бойцы отличились в боях на этих неделях.

Также в Запорожье Зеленский провел совещание по безопасности, на котором заслушал доклады военных командующих, в частности относительно ситуации в Авдеевке. Также президент представил нового главу областной военной администрации Ивана Федорова.

Днем у президента был детальный разговор с командованием ПК "Восток" по защите неба над Днепровщиной.

"Опасность постоянна, высока, Россия рассматривает регион как одну из основных мишеней для террористических атак. Работаем, чтобы добавить возможности сбивать ракеты, дроны", – отметил Зеленский.

Вечером в Кривом Роге украинский лидер провел совещание по энерго- и водоснабжению городов и сел Днепровщины, в том числе самого города.

"Защита энергообъектов. Усиление мобильных огневых групп, ПВО, РЭБ. Восстановление энергомощностей. Я благодарю всех, кто в эти дни оперативно возобновил энергоснабжение после недавних ударов – каждой ремонтной бригаде", – подчеркнул глава государства.

В заключение он поблагодарил всех, кто воюет и работает ради Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Утром 4 февраля президент побывал в расположении 65-й омбр ВСУ, воины которой выполняют задание в Запорожье. Они получили из рук Зеленского высокие государственные награды.

– Накануне Зеленский обратился к свободному миру с призывом сохранять максимальную консолидацию и делать все для поражения России. По словам главы государства, мишенью страны-агрессора есть не только Украина и ее независимость.

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