"Работаем, чтобы обеспечить поставки": Зеленский назвал приоритет №1 среди западных вооружений. Видео

Приоритет номер один для Украины на следующий год – обеспечение поставок вооружения, прежде всего дополнительных систем ПВО и ракет к ним. Руководство страны, команда дипломатов и все, кто отвечает за коммуникацию с партнерами, активно над этим работают.

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Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в вечернем обращении к украинцам. Также приоритетом номер один он назвал новые пакеты поддержки для наших воинов: артиллерия, средства РЭБ, новые дроны и прочее, что необходимо.

Президент напомнил, что в эти дни многие регионы нашего государства подверглись российским обстрелам, массированным ракетным ударам, постоянным атакам "шахедами".

"Очевидно, что именно это новогоднее время – конец прошлого года, первые дни этого года – руководители государства-террориста пробовали использовать, чтобы сломать наш дух и вернуть старую, прошлогоднюю угрозу. Угрозу уничтожения нашей энергетики, основ нашей жизни. Наши защитники неба делают все возможное, чтобы защитить государство", – отметил Зеленский, отметив, что именно поэтому необходимо усиливать украинскую ПВО.

По словам украинского лидера, партнеры уже готовят пакеты поддержки и анонсировали много соответствующей коммуникации в следующем месяце.

Также президент отметил всех, кто в праздничные дни усиленно трудится над ликвидацией последствий российских обстрелов.

"Сумщина, Черниговщина, Львов, Одесса, Харьков и Киев, Днепр и Никополь, Кривой Рог и Орехов. Запорожье. Города Донетчины. Херсонщина. Повсюду. Наши спасатели из ГСЧС Украины. Волонтеры, которые помогают. Наши полицейские. Я благодарю всех вас, чья работа – это спасать людей!" – отметил Зеленский.

Он поименно назвал каждого, кто особенно отличился в спасении людей в разных городах Украины в эти дни.

"Благодарю вас и каждого и каждую, кто работает ради спасения жизни людей! Мы должны выстоять против российского террора и защитить наше государство", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также Зеленский раскрыл детали по освобождению из российского плена более 200 наших граждан: военных и гражданских. Он отметил, что пауза в обменах с РФ была длинной, однако ни одной паузы в переговорах по ним не было.

– Также президент Зеленский вручил сертификаты на получение квартир Героям Украины и семьям погибших защитников. Их получили воины, представляющие разные роды войск и военных группировок.

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