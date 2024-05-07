'Работаем, чтобы все континенты были представлены': Зеленский рассказал о подготовке к саммиту мира в Швейцарии

Украина усиленно готовится к саммиту мира в Швейцарии и работает над тем, чтобы на нем были представлены все континенты и каждый лидер смог приобщиться к восстановлению полной силы и действенности Устава ООН. Чем больше стран мира присоединятся к саммиту, тем быстрее можно будет восстановить мир на континенте.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 7 мая. Он также рассказал о переговорах с лидерами ряда стран, проведших сегодня.

"Максимум внимания – подготовке первого Глобального саммита мира – инаугурационного Саммита, который может и должен реально приблизить справедливый мир. Чем больше государств мира проявят свое лидерство на Саммите, тем ближе станет мир", – сказал глава государства.

Сегодня Владимир Зеленский провел еще ряд международных переговоров. Он беседовал с лидерами Бельгии, Испании, Латвии и Финляндии, они подтвердили свое участие в швейцарском саммите мира.

"Лично пригласил партнеров на Саммит и благодарен за подтверждение участия", – отметил президент.

Зеленский добавил, что они обсудили, как сделать максимально действенной совместную работу по восстановлению мира и международной безопасности.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать Саммит мира. По его словам, агрессор имеет конкретный план, нацеленный на уменьшение количества стран-участниц и отсрочку мероприятия.

Как сообщал OBOZ.UA:

На мирный саммит в Швейцарии пригласили Папу Римского. пока неизвестно, приедет ли понтифик, но Ватикан очень положительно относится к мирной конференции.

Ранее в МИДе Швейцарии заявили, что РФ не приглашали на саммит мира. Однако в Министерстве иностранных дел Швейцарии убеждены, что в дальнейшем Москва должна принять участие в мирном процессе.

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не приглашает РФ на Глобальный саммит мира, поскольку не планирует садиться с ней за стол переговоров. По его словам, нет смысла говорить с агрессором, не разделяющим взгляды украинцев на мир. В то же время Кулеба не исключил возможности переговоров с РФ после первого саммита мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!