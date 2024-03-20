'Работаем на победу': Умеров обсудил с главой Пентагона оборонные нужды Украины

Министр обороны Рустем Умеров провел переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. В ходе них стороны обсудили вопросы планирования оборонных потребностей Украины.

Об этом Умеров сообщил на своей странице в Facebook после завершения переговоров с американскими партнерами в Германии. Он отметил, что сотрудничество в двустороннем формате было плодотворным.

"За два дня - несколько часов переговоров с американскими партнерами, много работали с министром обороны США Ллойдом Остиным в двустороннем формате. Подробно обсудили планирование оборонных потребностей Украины", - написал министр.

Он также выразил благодарность США за оказанную поддержку.

"Спасибо за поддержку, работаем на победу!" – подчеркнул Умеров.

Напомним, Соединенные Штаты ведут переговоры с представителями девяти стран Южной Америки по обмену оружия. Этим странам США предлагают заменить российское оружие современным американским.

Как сообщал OBOZ.UA, сенатор Линдси Грэм сказал, что Украина должна показать, что будет бороться со страной-агрессором Россией, независимо от действий США. Он призвал украинцев демонстрировать уровень боевого духа, который находился в начале полномасштабного российского вторжения.

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