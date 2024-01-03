Работает Archer: в ВСУ показали работу шведской САУ на Донетчине. Фото

Защитники Украины показали боевую работу шведских артиллерийских систем Archer, которые стоят на вооружении ВСУ. Новые кадры этой самоходной артустановки были сделаны в Донецкой области в январе 2024 года.

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Более подробную информацию о локации и времени съемки военные уточнять не стали. Фотографиями в среду, 3 января, поделился Telegram-канал Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

На снимках видно, как бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады наносили удары по российским оккупационным войскам на Донбассе.

"Новейшие шведские артиллерийские системы Archer способны быстро и точно отрабатывать по целям", – отметила пресс-служба Сухопутных войск.

Archer – это шведская 155-мм САУ открытого типа на колесном шасси, по сути – самоходная версия буксировочной пушки FH-77.

Базой артиллерийского комплекса Archer служит модернизированный грузовик Volvo A30D 6×6. Он может развивать скорость на шоссе до 65 км/ч, преодолевать рвы глубиной до 0,9 метра и форсировать вброд водоемы глубиной до 1,2 метра. Двигатель и кабина грузовика – бронированные. Шасси выдерживает взрыв до 6 кг взрывчатки, движение можно продолжать при всех пробитых колесах.

Артиллерийская часть представлена 155-мм гаубицей FH 77B с длиной ствола 8 метров (52 калибра). Боекомплект составляет 21 снаряд в полностью автоматическом магазине. Время развертывания и свертывания комплекса – всего 30 секунд. Максимальная скорострельность – восемь-девять выстрелов в минут. Archer считается одной из самых быстрострельных самоходных гаубиц в мире.

Как ранее писал OBOZ.UA, на Бахмутском направлении (Донецкая область) защитники Украины используют польские самоходные артиллерийские установки "Краб". По сравнению с советскими образцами, с этой САУ работать легче, говорят артиллеристы ВСУ.

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