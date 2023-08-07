Работает спецмашина Armtrak 400: в ГСЧС показали процесс разминирования на Харьковщине. Видео

На деоккупированной территории Харьковской области идет процесс разминирования. С этой целью саперы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям применяют, в частности, британскую спецмашину Armtrak 400.

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Указанная техника помогает в очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов сельскохозяйственных угодий и объектов критической инфраструктуры. Процесс показали на видео, опубликованном в Telegram ГСЧС Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, Armtrac 400 – первое в Украине транспортное средство для разминирования – наше государство получило еще в октябре прошлого года. Ее приобрели благодаря донорам со всего мира через платформу UNITED24. Стоимость машины более 18 млн гривен.

"Ежедневно взрывотехники ГСЧС обезвреживают от 1000 до 1500 боеприпасов. В первую очередь Armtrac 400 поможет нам сохранять жизнь гражданских и спасателей, которые постоянно рискуют подорваться на мине во время своей работы. Теперь люди, которым приходится разминировать огромные территории Харьковской области, будут иметь эффективного помощника", – рассказывал в прошлом году глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

Трехметровый гидравлический ротор позволяет зачищать более 2400 кв. м территории в час, обезвреживая взрывоопасные остатки на глубине 55 см, а надежная конструкция защищает машину от противотанковых мин весом до 10 кг.

Но самое главное преимущество Armtrac 400 — дистанционное управление на расстоянии до 800 м. Это гарантирует оператору полную безопасность. Управлять машиной можно и вручную – внутри бронированной и звукоизолированной кабины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– также саперы ГСЧС используют для разминирования территорий специальную швейцарскую технику GSC-200. Четыре таких комплекса уже работают на деоккупированных территориях Украины. Машины GCS-200 способны обезвреживать минные устройства на глубине до 28 см, а ширина полосы разминирования при работе рабочим органом составляет до 2,2 метра;

– в вооруженных силах Канады сообщили, что помогают учиться саперам Сил обороны Украины. Канадские инструкторы делятся своими навыками с украинскими военными.

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