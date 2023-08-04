Канадские инструкторы показали, как учат украинских саперов. Видео

В вооруженных сил Канады сообщили, что помогают обучаться саперам Сил обороны Украины. Канадские инструкторы делятся своими навыками с украинскими военными.

Видео дня

Процесс показали на Twitter-аккаунте "CAF with Ukraine" в пятницу, 4 августа. Это происходит в рамках OpUNIFIER – миссии вооруженных сил Канады (CAF) по поддержке Вооруженных сил Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На видео показано, как инструкторы помогают украинцам с помощью металлоискателей обнаруживать мины и другие взрывоопасные предметы и уничтожать их. Обучение проходит на территории соседней с Украиной Польши.

Как отмечается, это уже 15 миссия OpUNIFIER в Польше.

"Саперы помогают сделать окружающую среду безопасной для всех", – говорится в сообщении.

Ранее издание The Washington Post назвало Украину "самой заминированной страной в мире". По подсчетам некоторых экспертов, если гуманитарное разминирование будут проводить 500 команд саперов, процесс займет 757 лет. Длительных, дорогих и опасных операций требуют около 30% страны.

Глава МИД Игорь Клименко сказал, что оккупанты максимально заминировали временно оккупированные ими территории Украины. На тех территориях, где Силы обороны Украины проводят контрнаступление, речь идет о двух-четырех минах на одном квадратном метре.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Клименко заявил, что уровень минирования российскими оккупантами Запорожской области намного выше, чем других регионов, где был враг. Это замедляет контрнаступление Сил обороны.

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