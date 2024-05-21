Работает в тестовом режиме: в Минобороны сказали, где ТЦК доступна электронная очередь

Электронная очередь работает во всех Территориальных центрах комплектования и Социальной поддержки (ТЦК СП). Однако пока работа проходит в тестовом режиме.

Об этом сообщила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко. Так, Министерство обороны вместе с Командованием Сухопутных войск и компанией QLogic запустили сервис онлайн записи на прием в ТЦК и СП для обновления данных.

Электронная очередь уже работает во всех ТЦК и СП страны в тестовом режиме.

Мы услышали обращение наших граждан и увидели запрос на создание услуги электронной очереди. У нас уже есть опыт ее создания, поэтому достаточно оперативно развернули эту услугу и для ТЦК и СП. Теперь не нужно стоять в очереди для выполнения своей законной обязанности, достаточно записаться онлайн и прийти на определенное время", – отметила заместитель Министра обороны Екатерина Черногоренко.

Зарегистрироваться на прием в ТЦК и СП для обновления данных по этой ссылке.

Напомним, в Украине арест имущества уклониста возможен только в том случае, если он заплатил штраф. Тогда после решения суда о принудительном взыскании штрафа исполнительная служба имеет право арестовать и продать на торгах (СЕТАМ) в счет долга часть имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, новый закон о мобилизации вводит меры наказания для уклоняющихся, а принятый на днях законопроект №10379 предусматривает ужесточение ответственности за совершение военных правонарушений. В частности, лицам, которые проигнорируют предписания закона о мобилизации, грозят штрафы, блокировка карт и арест имущества или даже заключение.

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