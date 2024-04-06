Работает 'Валькирия': морпехи показали преимущества беспилотной 'птички'. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов разными средствами. В этом защитникам помогают, в том числе, разведывательные беспилотные системы.

Морские пехотинцы показали особенности работы с беспилотником "Валькирия". Об этом в Telegram сообщают Силы обороны юга Украины.

Военнослужащие отметили, что БПЛА "Валькирия" уже успел зарекомендовать себя на фронте как простой и надежный разведывательный беспилотный аппарат. Особенности работы с беспилотником показали морпехи 501 отдельного батальона морской пехоты подразделения "Грифон 501".

Бойцы отмечают, что среди самых больших преимуществ беспилотного комплекса – его малозаметность для радаров, дальность полета и скорость развертывания. По словам военных, БПЛА можно подготовить к выполнению боевых задач всего за 5 минут.

"Валькирия" – это беспилотный авиационный комплекс военного и гражданского назначения для обеспечения мониторинга, воздушной разведки, видеонаблюдения и корректировки артиллерийского огня днем и ночью. Стоимость одного комплекса (два БПЛА) составляет около 800 000 гривен.

Напомним, в результате совместной операции Главного управления разведки и Вооруженных сил Украины в ночь на 5 апреля были атакованы три военных аэродрома на территории страны-агрессора РФ. В частности, были осуществлены удары по аэродромам в Ейске, Энгельсе и Курске, оккупанты в результате понесли потери личного состава и самолетов.

Ранее сообщалось, что в Курской области РФ пожаловались на атаку "БПЛА самолетного типа". Минобороны РФ заявило о ликвидации восьми беспилотников в регионе.

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