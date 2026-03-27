Работает во всех корпусах и группировках: в Силах обороны развернули единую систему управления дронами

В Вооруженных Силах Украины, во "всех корпусах и группировках войск" полностью развернута Mission Control, единая цифровая система управления беспилотниками. На развертывание системы понадобилось всего два месяца

Об этом рассказал новый глава Минобороны, бывший глава Минцифры Михаил Федоров. Он пояснил, что Mission Control – "это инструмент, в котором фиксируется вся работа БПС и формируются удобные дашборды для дальнейшего анализа и принятия решений".

Mission Control оптимизирует планирование и управление подразделениями БПЛА в режиме реального времени и уменьшает риски дружественного огня. Модуль показывает, где именно работают экипажи БПЛА. В целом Mission Control "дает командирам полную картину планов и результативности применения БПС", а его данные "структурированы и пригодны для быстрых решений".

Система оперирует всеми типами задач, в том числе разведкой, поражением, минированием, логистикой, эвакуацией.

"Развертывание такой системы продолжаются годами, а мы это сделали всего за два месяца. Результат уже ощутим и система работает во всех корпусах и группировках", – отметил Михаил Федоров.

Министр отметил, что параллельно с развертыванием Mission Control были отменены отчеты, которые фиксировали работу беспилотников.

"Если подразделение работает интенсивно, это отнимало несколько часов на заполнение всех таблиц и передачу данных. А потом и еще тратилось время на передачу отчета по вертикали, что влияло на гибкость и эффективность принятия решений. Теперь, после внесения данных в Mission Control, система формирует дашборд, и через несколько минут он доступен для анализа и дальнейшего планирования работы подразделения", – пояснил Михаил Федоров.

Он добавил, что оперативные данные системы "доступны одновременно на всех уровнях управления, от батальона до Генштаба и Минобороны".

Как сообщал OBOZ.UA, темпы освобождения украинских территорий, подобные тем, что были во время Слобожанской операции в 2022 году, можно снова повторить. Однако для этого сначала необходимо уничтожить все составляющие беспилотных систем противника на направлении наступления – по крайней мере, так считает командир 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, полковник Руслан Марышев.

