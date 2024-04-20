Работает ЗРК Crotale: в ВСУ показали уничтожение разведывательного БПЛА оперативного уровня. Видео

Украинские зенитчики сбили вражеский разведывательный беспилотник оперативного уровня. Поразить цель удалось с помощью французского комплекса противовоздушной обороны Crotale.

Видео боевой работы 20 апреля опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк в официальном Telegram-канале. Он отметил, что вражеский БПЛА уничтожили воины 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника.

"Боевая работа подразделений ПВО Сухопутных войск. Воины 38-го зенитного ракетного полка имени генерал-хорунжого Юрия Тютюнника Сухопутных войск уничтожили вражеский разведывательный БПЛА оперативного уровня из ЗРК Crotale. Слава украинским воинам!" – говорится в сообщении.

Crotale ("Кроталь", фр. "Гремучая змея") – всепогодный ЗРК ближнего радиуса действия, разработанный в 1970-х годах. Предназначен для борьбы с воздушными целями на средних, малых и предельно малых высотах.

Может использоваться для ПВО стратегически важных опорных пунктов, центров управления, стартовых позиций ракет и непосредственного прикрытия боевых порядков войск.

Разработчик Crotale – французская компания Thomson-CSF/Matra. ЗРК существует в движущемся наземном и корабельном варианте. "Кроталь" принят на вооружение Франции, Финляндии, Греции, Нидерландов.

С момента создания Crotale неоднократно модернизировался.

В октябре 2022 года после начала массированных атак РФ против Украины Франция объявила о передаче комплексов Киеву. По данным СМИ, речь шла о 3-4 единицах. Прежде всего, Crotale требовались Украине для защиты от "Шахедов".

Как сообщал OBOZ.UA, 19 апреля войска России массировано атаковали Одесщину. Во время обстрела мониторинговые каналы сообщали об уничтожении разведывательного БПЛА.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!