Работал дрон-камикадзе: появилось яркое видео уничтожения Т-90, который Медведев называл 'лучшим танком в мире'

Оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике на южном направлении фронта. Так, в Херсонской области украинские защитники уничтожили новейший российский танк Т-90 "Прорыв ", который бывший российский президент Дмитрий Медведев называл "лучшим танком в мире".

Видео дня

По вражеской технике отработали бойцы 11-й бригады НГУ имени Михаила Грушевского. Феерическое видео поражения танка оккупантов выложил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в своем Telegram-канале.

Украинские аэроразведчики с помощью дрона-камикадзе нанесли точный удар по вражескому танку, после чего боекомплект сдетонировал и взрывом оторвало башню.

Как сообщил источник OBOZREVATEL, дрон-камикадзе целенаправленно нанес удар в заднюю часть танка – спереди россияне обложили танк мешками с землей, делая таким образом "дополнительную защиту", однако это им не помогло.

Напомним, что утром 11 сентября Вооруженные силы успешно ударили по пункту базирования вражеских экипажей беспилотников Zala и "Ланцет" в Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский снайпер ликвидировал российского оккупанта-пулеметчика, находившегося от него на расстоянии 880 метров. Наблюдение за противником и момент выстрела воин снял на камеру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!