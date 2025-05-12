Работал дрон 'Лютый': в России пожаловались на атаку на одно из крупнейших химпредприятий

В ночь на 12 мая украинский дрон-камикадзе АН-196 "Лютый" атаковал одно из крупнейших химических предприятий юга России – комбинат "Каменский" в Ростовской области. Беспилотник упал на территории завода около пяти утра.

Видео дня

Об этом сообщает SHOT. Дрон якобы был подавлен системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пострадавших или серьезных разрушений нет.

Стоит отметить, что комбинат "Каменский" – не просто завод, а градообразующее предприятие для Каменск-Шахтинского, производящее важную химическую продукцию.

"Лютый" – это дрон-камикадзе большой дальности, разработанный еще в начале полномасштабной войны как ответ на российские атаки с использованием "Шахедов". После первоначального использования турецких Bayraktar TB2 ВСУ начали активно создавать собственные дроны. Первые боевые применения "Лютого" зафиксированы с 2023 года, и с того времени он регулярно используется для поражения военных и промышленных объектов глубоко в тылу РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в Рыльске Курской области россияне пожаловались на ракетный удар, в результате которого была уничтожена гостиница на въезде в город. По предварительной информации, в этом здании размещался штаб одного из российских подразделений.

В РФ заявили, что Украина вечером и ночью запустила по России 447 дальнобойных дронов и ракет, что якобы стало "самой массированной атакой" на страну-агрессора. В более чем 30 российских городах из-за угрозы атаки дронов был отключен мобильный интернет.

Под удар попали объекты ВПК страны-агрессора, сообщалось о нескольких попаданиях, в частности по заводу "Оптоволоконные системы" в Саранске в Мордовии, а также по аэродромам "Кубинка" и "Шайковка" под Москвой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!