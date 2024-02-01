Работал HIMARS: Силы обороны точным огнем уничтожили два российских 'Града'. Видео

Украинские операторы ССО продолжают выполнять задачи на всех операционных направлениях и наносят урон враждебным силам как в личном составе, так и в технике. На этот раз Силам ССО точным огнем удалось уничтожить два "Града" оккупантов.

Видео дня

Видео опубликовали в официальном Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. По враждебным целям успешно отработали воины 73-го морского центра ССО.

Во время воздушной разведки на Южном направлении защитникам удалось обнаружить две реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

После этого операторы ССО направили огонь ракетно-артиллерийского подразделения HIMARS Сил обороны по враждебным целям. В результате точного огневого поражения оба "Града" были успешно уничтожены.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки украинские защитники уничтожили 3 танка, 6 ББМ, 9 артсистем, 2 РСЗО, 13 автомобилей и 5 единиц специальной техники. Также было ликвидировано 3 склада боеприпасов врага.

Как сообщал OBOZ.UA, за последний день января 2024 года Силы обороны Украины обезвредили на фронте 1000 солдат и наемников российской оккупационной армии. Так, общие ее потери с начала полномасштабной войны составляют 386 230 человек.

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