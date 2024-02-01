ВСУ ликвидировали за сутки 1000 оккупантов и уничтожили 33 артсистемы врага

Силы обороны Украины за последний день января 2024 года обезвредили на фронте 1000 солдат и наемников российской оккупационной армии. Так, общие ее потери с начала полномасштабной войны составляют 386 230 человек.

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Но кроме живой силы, накануне врага лишили еще 146 единиц вооружения и военной техники. Данные о потерях ВС РФ на украинской земле по состоянию на 1 февраля обновил Генеральный штаб ВСУ.

В частности, за прошедшие сутки защитники уничтожили 33 артиллерийские системы (в общем 9228), 16 боевых бронированных машин (11 773), 12 танков (6322), две РСЗО (976) армии РФ.

В небе бойцы сбили 36 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 7136) и одну крылатую ракету (1847).

Также воины сожгли 36 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (всех 12 267) и 10 – специальной техники (1462).

Кроме этого, ВСУ уже уничтожили 663 средства ПВО, 332 самолета, 324 вертолета, 23 корабля/катера и подлодку российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы одного из подразделений ССО уничтожили БМП врага, пытавшегося поразить наши экипажи беспилотного авиационного комплекса (БпАК). Удачную операцию защитники провели на Херсонщине.

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