У врага минус сотни БПЛА и три склада БК: Тарнавский рассказал о боях на Таврическом направлении

За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили 3 танка, 6 ББМ, 9 артсистем, 2 РСЗО, 13 автомобилей и 5 единиц специальной техники. Также было ликвидировано 3 склада боеприпасов врага.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий операцией Объединенных сил "Таврия" Александр Тарнавский. Он отметил, что, несмотря на активные военные действия врага, наши защитники и защитницы стойко держат оборону.

"В операционной зоне ОСГВ "Таврия" враг нанес 33 авиаудара, провел 38 боевых столкновений и совершил 1066 артобстрелов. Общие потери оккупантов за прошедшие сутки составили 403 человека и 39 единиц военной техники, не считая БПЛА", — сообщил бригадный генерал.

Также, по его словам, нейтрализовано или уничтожено 233 БПЛА разных типов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что за последний день января 2024 г. Силы обороны Украины обезвредили на фронте 1000 солдат и наемников российской оккупационной армии. Так, общие ее потери с начала полномасштабной войны составляют 386 230 человек.

Также мы писали, что операторы одного из подразделений ССО ВСУ уничтожили БМП врага, пытавшуюся поразить наши экипажи беспилотного авиационного комплекса (БпАК). Удачную операцию провели в Херсонской области.

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