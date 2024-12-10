Работал HIMARS: в Енакиево Донецкой области поражен российский склад БК, объявлена экстренная эвакуация местных. Видео

С утра 10 декабря на оккупированной части Донецкой области произошла "бавовна". Поражен склад боеприпасов россиян во временно оккупированном Енакиево: из-за вторичной детонации в городе начата эвакуация населения.

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Оккупанты утверждают, что по городу Силы обороны нанесли три удара системами Himars. Об этом сообщил журналист Денис Казанский.

"В оккупированном Енакиево ударом "Хаймарсов" поражен склад боеприпасов оккупантов. На видео с места событий видны вторичные детонации, слышно, как рвется б/к", – написал он.

Кадры с детонацией и дымом над местом прилета появились в местных пабликах.

Также жители Енакиево обсуждают прилеты, некоторые возмутились размещением склада БК в непосредственной близости к жилым домам.

В городе объявлена экстренная эвакуация населения.

О детонации и прилете по складам пророссийские паблики предупреждали еще утром. Они утверждают, что поражение было совершено тремя ударами из реактивных артиллерийских систем Himars.

Напомним, ранее стало известно, какие цели может поразить Украина в России ракетами ATACMS после снятия ограничений на такое применение американского оружия Вашингтоном. Среди них – аэропорты, склады боеприпасов и штабы.