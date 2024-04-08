Работал на ФСБ: СБУ задержала экс-регионала, наводившего авиабомбы РФ на Сумщину. Фото

Служба безопасности Украины помешала стране-агрессору нанести удары управляемыми авиабомбами по новым линиям обороны на приграничные Сумской области. Это удалось благодаря задержанию вражеского агента, который фотографировал укрепрайоны и фиксировал их координаты.

Предателем оказался местный житель – бывший "функционер" запрещенной Партии регионов. О разоблачении известила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, после деоккупации Сумщины он был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ для разведывательно-подрывной деятельности на территории области. Под "внимание" российской спецслужбы экс-регионал попал из-за собственных сообщений в одном из мессенджеров, где восхвалял кремлевский режим.

Для выполнения вражеский заданий агент выходил на местность, где скрыто фотографировал военные объекты и фиксировал их координаты. Во время разведывательной вылазки он пытался установить точные координаты военного объекта ВСУ, чтобы скорректировать по нему вражеский авиаудар.

В результате спецоперации СБУ предателя задержали на горячем. У него изъяли мобильный телефон, с которого он пытался отправить агрессору фото и геолокацию потенциальной "цели".

Так спецназовцы сорвали попытку российской спецслужбы получить агентурный "отчет" и использовать его для подготовки воздушных атак.

На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Винницкой области контрразведка СБУ задержала супругу экс-функционера Партии регионов, которая собирала для ФСБ информацию о Силах обороны на территории региона. Сторонница государства-террориста также оправдывала российское вторжение в Украину.

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