Разведывала маршруты: задержана жена экс-регионала, которая восхваляла Путина и шпионила для ФСБ на Винниччине. Фото

В Винницкой области контрразведка Службы безопасности задержала агента российской ФСБ, которая собирала информацию о Силах обороны на территории региона. Сторонница государства-террориста также оправдывала российское вторжение в Украину.

Фигуранткой оказалась жена бывшего функционера Партии регионов, до 2015 года возглавлявшего местный райсовет. За сотрудничество с агрессором женщина может сесть за решетку на всю жизнь, сообщает пресс-служба СБУ.

По указанию российской спецслужбы злоумышленница пыталась выявить аэродромы с боевыми самолетами и вертолетами ВСУ, а также выяснить наличие ПВО вблизи авиационных объектов. Кроме того, она интересовалась геолокациями медицинских учреждений, где лечатся защитники, и разведывала маршруты движения военных эшелонов.

В случае получения развединформации, агрессор планировал использовать ее для подготовки ракетно-дроновых ударов по Винниччине.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили вражеского агента, а затем "пошагово" задокументировали ее преступную деятельность и задержали. Благодаря оперативному реагированию спецназовцев удалось предотвратить российские удары по стратегической инфраструктуре на территории области.

Также в ходе расследования было установлено, что фигурантка с анонимного аккаунта в запрещенной на территории Украины соцсети "Одноклассники" призвала к поддержке кремлевского лидера Путина и оправдывала вторжение войск РФ в Украину.

По данным следствия, именно из-за своей антиукраинской активности в российской соцсети она попала в поле зрения ФББ и была завербована. Во время обысков в жилье задержанной изъяли мобильные телефоны и планшет, которые та использовала для коммуникации с врагом.

Следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);

– ч. 2 ст. 109 (распространение материалов с призывами к свержению конституционного строя и к захвату государственной власти);

– ч. 1 ст. 110 (распространение материалов с призывами к изменению государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины);

– ст. 436 (распространение материалов с призывами к агрессивной войне);

– ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, совершенное повторно).

Жена экс-регионала уже находится под стражей. За преступную деятельность ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ поймала двух информаторов ФСБ из Донетчины. Преступники участвовали в подготовке боевых операций оккупантов против Сил обороны в районе Славянска.

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