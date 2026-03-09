Работала 'Баба Яга': на Курщине ликвидированы четыре офицера РФ, всплыли подробности операции

Украинские воины увеличили перечень ликвидированных офицеров оккупационной российской армии. Майор, капитан и два старших лейтенанта ВС РФ были уничтожены с помощью сбросов с дрона-бомбардировщика, которому сами оккупанты придумали название "Баба-Яга".

Видео дня

Эффективный сеанс "денацификации" защитники провели 6 марта в приграничном районе Курской области РФ. Об этом пишет Telegram-канал "Досье Шпиона".

Что известно

Список ликвидированных российских офицеров на днях увеличился на еще четыре фамилии.

"Утром 6 марта была совершена атака на группу офицеров в/ч 78986 в районе населенного пункта Теткино, Курская область. По группе был совершен сброс трех мин калибра 82 мм с БПЛА "Баба-Яга". Вследствие удара погибли четыре офицера. Леухин А.Г., майор; Путилин А.А., капитан; Бааль В.С., ст. лейтенант; Епифанов А.А., ст. лейтенант", – сообщает "Досье Шпиона".

Все ликвидированные захватчики воевали в составе 1-й мотострелкового полка Воздушно-космических сил РФ.

"Бабой-Ягой" российские оккупанты называют украинские дроны-бомбардировщики, предназначенные для сброса боеприпасов на вражеские цели. Отличительной чертой таких бомберов является высокая точность – от одного до нескольких метров. Как правило, для сброса снаряда они зависают над целью, а некоторые модели даже пикируют.

Украинские бомберы такого типа активно применяются для ночных ударов по врагу. Это, а также то, что бороться с ними очень тяжело, крайне беспокоит российских оккупантов. Именно страх встретиться с таким БпЛА и привел к появлению в российских войсках общего названия для украинских дронов-бомбардировщиков – "Баба-Яга".

Кроме бомбардировок эти дроны используются Силами обороны для дистанционного минирования, а также выполнения логистических и гуманитарных задач.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно украинские военные "вслепую" подорвали танк оккупантов на Харьковщине. После того, как оккупантам удалось вывести из строя камеры на НРК – операторы продолжили вести их к цели с помощью обычного "Мавика", отслеживавшего ситуацию в районе событий.

Вместе с танком защитники подорвали и спрятавшихся под ним российских пехотинцев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!