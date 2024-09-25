Работала 'Баба Яга': в ГПСУ показали, как уничтожают российских оккупантов в Харьковской области. Видео

Украинские военные продолжают беспощадно уничтожать личный состав противника и его технику. На этот раз врага атаковала "Баба Яга".

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Об этом сообщает ГПСУ. Работал Краматорский пограничный отряд. Отмечается, что российские оккупанты были ликвидированы на Харьковском направлении.

"Трех оккупантов в ад. Слаженная работа наших подразделений на Волчанском направлении. Аэроразведка нашла вражеских пехотинцев, а "Баба-Яга" их ликвидировала", – говорится в сообщении к эпическому видео.

Справка

"Бабой Ягой" российские солдаты называют украинские дроны-бомберы. Они появляются преимущественно ночью, уничтожают цель и исчезают в темноте. Перехваты разговоров россиян свидетельствуют о том, что именно "Баба Яга" заставила захватчиков существенно корректировать свою тактику по всей линии фронта.

Одна "Баба Яга" "живет" в среднем 8-12 вылетов. Каждый второй ее "рейс" удачен. С начала 2023 года дронами-бомберами Украина уничтожила тысячи единиц российской техники общей стоимостью в миллиарды долларов.

Средняя цена одного такого дрона – пара десятков тысяч долларов. Однако за 1 грн, потраченную на создание дрона-бомбера, удается нанести врагу ориентировочно в более чем 100 раз больший ущерб.

Ранее в сети опубликовали жалкий монолог командира российских оккупантов, который после провальных штурмов, очевидно, напился и решил поговорить с бойцами ВСУ по рации. Он разбрасывался угрозами, а фактически просил прекратить обстреливать его подразделение.

Как сообщал OBOZ.UA, российский оккупант пожаловался знакомому, что на штурм отправляют всех выживших: больных и отказников. Он очень просил товарища послать жалобу в военную прокуратуру РФ, чтобы его спасли.

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