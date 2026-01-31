Работала бригада 'Месть': появилось видео, как тяжелый дрон разносит вдребезги вражескую технику среди белого дня. Видео

Украинские пограничники разбили вражескую технику на одном из направлений боевых действий. Для поражения они использовали тяжелый дрон Vampire.

Поражение было осуществлено бойцами бригады "Помста". Кадры "демилитаризации" оккупантов показали в Госпогранслужбе Украины.

Пограничники уничтожили вражескую технику

В ГПСУ опубликовали эффектные кадры ударов по вражеской технике. Их нанесли пограничники из рядов бригады "Помста".

"Тяжелый дрон пограничников бригады "Помста" разносит вражескую технику вдребезги среди белого дня. Миф о том, что "Вампиры" работают только ночью и боятся солнечного света – опровергнут. Наш тяжелый бомбер прекрасно чувствует себя днем, а сгорает от него только российская техника", – прокомментировали работу бойцов в ГПСУ.

Где именно было осуществлено поражение, в Госпогранслужбе не уточнили.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Генштабе заявили о поражении ЗРК "Тор-М1", пунктов управления БПЛА и других военных объектов врага. Удары были нанесены 30-31 января вблизи оккупированной Каменки на Луганщине, Воскресенки, Равнополья, Приволья и Успеновки в Запорожской области, Полтавки и Часова Яра в Донецкой области, а также в районе населенного пункта Случовск Брянской области Российской Федерации.

