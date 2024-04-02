Работала на врага: СБУ задержала агента РФ, которая шпионила за самолетами ВСУ возле Кривого Рога. Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одну участницу агентурной сети российской ФСБ, разоблаченной в начале 2024 года. Злоумышленница пыталась обнаружить военные аэродромы и места базирования украинской противовоздушной обороны возле Кривого Рога.

Также вражеский агент отслеживала направления полетов боевой авиации ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Ранее в Днепропетровской и Донецкой областях задержали пятерых предателей, среди которых была инженер оборонного завода и чиновник горсовета на Донетчине, которые отслеживали геолокации ВСУ на прифронтовых территориях. Задержанная же женщина стала шестой фигуранткой по делу.

По данным следствия, это местная жительница, идеологическая сторонница раш*зма, попавшая в поле зрения ФСБ в октябре 2023 года через свою подругу – еще одну участницу вражеской группы, которая уже находится под стражей.

Чтобы следить за боевой авиацией и противовоздушной обороной ВСУ, предательница выходила на местность. Также она пыталась выявить и скрыто зафиксировать военную инфраструктуру.

В случае обнаружения "нужных" объектов злоумышленница должна была зафиксировать их геолокации на электронных картах и "отчитаться" кадровому сотруднику российской спецслужбы (его личность уже установлена СБУ), с которым поддерживала коммуникацию в мессенджере.

Полученную развединформацию агрессор планировал использовать для подготовки воздушных ударов по целям с применением ракетного вооружения и дронов-камикадзе типа Shahed. Впрочем, Служба безопасности своевременно уличила российского агента, задокументировала ее преступные действия и задержала.

Во время обысков в квартире фигурантки изъяли мобильный телефон с доказательствами ее переписок с врагом.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка СБУ задержала в Чернигове агента РФ, готовившего ракетный удар по объектам "Укрзализныци" в области. По указанию своих кураторов предатель, оказавшийся работником УЗ, должен был проверить разведданные по перевозке военной техники ВСУ на восток.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!