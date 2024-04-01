СБУ задержала агента РФ, который готовил удары по объектам 'УЗ' на Черниговщине. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Чернигове агента России, который готовил ракетный удар по объектам "Укрзалізниці" в области. По указанию своих кураторов предатель, оказавшийся работником "УЗ", должен был проверить разведданные по перевозке военной техники ВСУ на восток.

Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба СБУ. Отмечается, что контрразведка украинской спецслужбы сорвала попытку врага нанести огневое поражение по стратегическим объектам "УЗ".

В результате спецоперации в Чернигове задержали предателя, который готовил ракетный удар по железнодорожной линии, соединяющей северные и восточные регионы Украины.

Еще одной потенциальной целью врага являлись платформы для грузового обслуживания подвижных складов.

Агент должен был проверить разведданные РФ по возможному использованию железнодорожной линии для перемещения военной техники ВСУ.

Для этого он скрыто отслеживал движение эшелонов, а также фиксировал направления их маршрутов и места остановок.

Полученные данные фигурант должен был дистанционно передать куратору в виде координат железнодорожной ветви и пунктов грузового обслуживания подвижных составов, подтвердив фотографиями объектов.

Врагу эта информация требовалась для ракетного удара по инфраструктуре "Укрзалізниці" и нарушения логистики ВСУ.

Однако СБУ предотвратила передачу агентурного "отчета" разведке РФ благодаря своевременному разоблачению предателя и его задержанию во время выполнения вражеской задачи.

Им оказался работник местного подразделения "Укрзализныци", идеологический сторонник "русского мира".

В прошлом году он стал активным участником российских Telegram-каналов и попал в поле зрения врага, рассказали в СБУ.

Во время обыска дома у ипредателя изъяли телефон и планшет, которые он использовал для коммуникации с кураторами.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сумщинеи задержали агента ФСБ РФ, которая помогала агрессору готовить удары по региону, в том числе с применением КАБ. Больше всего врага интересовали оборонительные позиции ВСУ в пятикилометровой зоне вблизи госграницы.

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