СБУ задержала агента ФСБ, которая наводила российские авиабомбы на Сумщину. Фото

В Сумской области задержали агента российской ФСБ, которая помогала врагу готовить воздушные удары по региону, в том числе с применением управляемых авиабомб. Оккупантов больше всего интересовали оборонительные позиции ВСУ в пятикилометровой зоне вблизи государственной границы.

Благодаря своевременному реагированию, Служба безопасности помешала попыткам агрессора нанести огневое поражение по местам базирования Сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вражеским приспешником оказалась местная жительница, идеологическая сторонница раш*зма. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину она выражала в российских соцсетях антиукраинские нарративы. Именно так попала в поле зрения ФСБ и впоследствии была завербована этой спецслужбой.

Сначала предательница шпионила для оккупантов в приграничном районе, где проживала. После того, как российские войска его обстреляли, женщину вместе с односельчанами эвакуировали в другой населенный пункт Сумщины.

Там она оформилась как переселенка и планировала по заданию ФСБ в дальнейшем собирать разведданные о Силах обороны. В частности, фигурантка должна была выследить локации украинских войск, обозначить их координаты на карте и направить соответствующий отчет оккупантам.

Прежде всего, она пыталась выявить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений ВСУ. Для этого российский агент под видом обычной гражданки обходила пограничную местность и скрыто фиксировала нужные объекты на камеру телефона.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия женщины и задержали ее "на горячем", когда она пыталась совершить новую разведывательную вылазку.

Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению личного состава, вооружения и боеприпасов украинских войск на территории региона.

Во время обыска у задержанной изъяли мобильные телефоны, которые она использовала для общения с российским куратором. Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей и ей грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре задержали 22-летнего местного жителя, который был агентом РФ. Он, в частности, собирался скорректировать вражеские ракетные удары по ТЭС и военному госпиталю в городе.

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