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СБУ задержала агента ФСБ, которая наводила российские авиабомбы на Сумщину. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
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СБУ задержала агента ФСБ, которая наводила российские авиабомбы на Сумщину. Фото

В Сумской области задержали агента российской ФСБ, которая помогала врагу готовить воздушные удары по региону, в том числе с применением управляемых авиабомб. Оккупантов больше всего интересовали оборонительные позиции ВСУ в пятикилометровой зоне вблизи государственной границы.

Благодаря своевременному реагированию, Служба безопасности помешала попыткам агрессора нанести огневое поражение по местам базирования Сил обороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Вражеским приспешником оказалась местная жительница, идеологическая сторонница раш*зма. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину она выражала в российских соцсетях антиукраинские нарративы. Именно так попала в поле зрения ФСБ и впоследствии была завербована этой спецслужбой.

Сначала предательница шпионила для оккупантов в приграничном районе, где проживала. После того, как российские войска его обстреляли, женщину вместе с односельчанами эвакуировали в другой населенный пункт Сумщины.

СБУ задержала агента ФСБ, которая наводила российские авиабомбы на Сумщину. Фото

Там она оформилась как переселенка и планировала по заданию ФСБ в дальнейшем собирать разведданные о Силах обороны. В частности, фигурантка должна была выследить локации украинских войск, обозначить их координаты на карте и направить соответствующий отчет оккупантам.

Прежде всего, она пыталась выявить опорные укрепрайоны и установить расположение подразделений ВСУ. Для этого российский агент под видом обычной гражданки обходила пограничную местность и скрыто фиксировала нужные объекты на камеру телефона.

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия женщины и задержали ее "на горячем", когда она пыталась совершить новую разведывательную вылазку.

СБУ задержала агента ФСБ, которая наводила российские авиабомбы на Сумщину. Фото

Одновременно были проведены комплексные мероприятия по обеспечению личного состава, вооружения и боеприпасов украинских войск на территории региона.

Во время обыска у задержанной изъяли мобильные телефоны, которые она использовала для общения с российским куратором. Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей и ей грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре задержали 22-летнего местного жителя, который был агентом РФ. Он, в частности, собирался скорректировать вражеские ракетные удары по ТЭС и военному госпиталю в городе.

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