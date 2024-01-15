Работала на врага: в Николаеве разоблачили фрилансершу, которая придумывала антиукраинские фейки. Фото

СБУ разоблачила фрилансершу, которая придумывала антиукраинские фейки для пророссийских Telegram-каналов. Женщина распространяла в интернете провокационные материалы в пользу страны-агрессора

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале. Злоумышленницей оказалась жительница Николаева.

Приспешница главного разведывательного управления генштаба вооруженных сил России (известного как ГРУ) распространяла в интернете провокационные материалы в пользу страны-агрессора.

По заказу кураторов злоумышленница собственноручно готовила фейковые сообщения, в которых восхваляла политику Кремля, максимально героизировала российских оккупантов и дискредитировала командование Сил обороны Украины, дезинформируя читателей о боевой ситуации на фронте. Подготовленные статьи она дистанционно согласовывала со своим куратором из ГРУ, а затем "разгоняла" их через сеть специально созданных Telegram-каналов.

Общая аудитория таких интернет-ресурсов составляла более 50 тыс. пользователей, почти каждый день получавших новую "порцию" фейков от вражеской пропагандистки. Таким образом, агрессор пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в прифронтовом регионе Украины. Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантки и задержали ее в собственном доме.

По данным следствия, сторонницей рашизма оказалась 42-летняя местная фрилансерша, которая еще до начала полномасштабного вторжения готовила "заказные" сообщения для пророссийских политсил. В результате она попала в поле зрения спецслужб РФ, которые летом 2023 года дистанционно привлекли женщину к сотрудничеству.

Для выполнения задач российского ГРУ фигурантка получала от оккупантов перечень актуальных тем, которые должны были "подсвечивать" в контексте хвастовства россиян и дискредитации украинских защитников.

Для маскировки своих незаконных действий она периодически изменяла никнейм и изображение в профиле, а также использовала прокси-сервер для анонимизации. За каждую публикацию злоумышленница получала от кураторов из России денежное вознаграждение.

На основании собранных улик сотрудники Службы безопасности Украины сообщили ей о подозрении по чч. 1, 2 ст. 110 Уголовного кодекса.

Как сообщал OBOZ.UA, контрразведка СБУ задержала агентку ФСБ, пытавшуюся разведывать дислокацию и перемещение Сил обороны Украины в Донецкой области. С особым интересом предательница разведывала места базирования подразделений ВСУ, вовлеченных в боевые операции на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Отметим, что вероятный захват войсками РФ Марьинки в Донецкой области является ограниченной российской тактической выгодой и не предвещает какого-либо значительного в оперативном отношении продвижения.

Напомним, в Донецкой области разоблачили и задержали российского информатора, который "охотился" на украинскую противовоздушную оборону и системы HIMARS под Славянском. Человек сливал оккупантам фото и координаты размещения вооружения.

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