СБУ задержала агентку РФ, ежедневно проезжавшую до 100 км, чтобы выявить позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки. Фото

Контрразведка Службы безопасности задержала агентку ФСБ, которая пыталась разведывать дислокацию и перемещение Сил обороны Украины в Донецкой области. С особым интересом предательница разведывала места базирования подразделений ВСУ, привлеченных к боевым операциям на Авдеевском и Марьинском направлениях.

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Женщина открыто выражала антиукраинскую позицию в запрещенных соцсетях и была завербована ФСБ в октябре 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Для сбора информации предательница самостоятельно объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидового, Новогродовки и Михайловки. В СБУ отметили, что за день злоумышленница могла проехать на общественном транспорте до 100 км в день вблизи передовой.

Правоохранители задержали женщину в собственном доме и изъяли мобильный телефон, который она использовала для переписки с оккупантами и фиксации украинских военных. По данным Службы безопасности, злоумышленницей является 33-летняя жительница Новогродовки, которая в октябре 2023 года была дистанционно завербована кадровым сотрудником ФСБ. Для коммуникации по врагом она использовала анонимный чат в мессенджере, а сведения передавала в виде текстовых сообщений и меток на электронных картах.

Также в СБУ отметили, что россияне планировали использовать полученную информацию для планирования собственных боевых операций, в частности ракетно-артиллерийских обстрелов позиций украинских войск на восточном фронте.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что вероятный захват войсками РФ Марьинки в Донецкой области представляет собой ограниченную российскую тактическую выгоду и не предвещает какого-либо значительного в оперативном отношении продвижения.

Напомним, в Донецкой области разоблачили и задержали российского информатора, "охотившегося" на украинскую противовоздушную оборону и системы HIMARS под Славянском. Мужчина сливал оккупантам фото и координаты размещения вооружения.

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