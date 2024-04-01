Работала в детском саду: СБУ задержала изменницу Украины, которая корректировала ракетные удары по Харькову. Фото

Киберспециалисты Службы безопасности в Харькове задержали работницу местного детского сада из-за сотрудничества с российской разведкой. Предательница корректировала ракетно-дроновые удары по городу.

Об этом сообщает СБУ. Злоумышленница получала от оккупантов геолокацию потенциальных целей и проводила доразведку вблизи объектов.

Собранную информацию она передавала своему российскому куратору через мессенджер с указанием координат на Google-картах. На основе этих данных вражеские силы планировали воздушные атаки на город с использованием ракетного вооружения и дронов-камикадзе.

СБУ обнаружила и задержала ее еще на раннем этапе деятельности, а следователи собрали достаточно доказательств для предъявления подозрений на измену.

По данным следствия, женщина была дистанционно завербована российской разведкой осенью 2023 года. В поле зрения оккупантов она попала через своего знакомого из города Купянск, который во время захвата райцентра бежал в РФ и присоединился к вражеским войскам.

В настоящее время злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре задержан 22-летний местный житель, который был агентом РФ. Он, в частности, собирался скорректировать вражеские ракетные удары по ТЭС и военному госпиталю в городе.

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