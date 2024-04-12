Работали БПЛА: в районе Работино уничтожен российский 'Бук-М2'. Фото

Российские оккупационные войска понесли очередные потери на Запорожском направлении в районе населенного пункта Роботино. В этот раз украинские защитники уничтожили самоходную огневую установку 9А317 комплекса "Бук-М2".

Удар был нанесен с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал "Досье шпиона".

Уничтоженный Бук-М2 принадлежит одному из подразделений 58 общевойсковой армии, базирующейся на Владикавказе.

"Удар был нанесен с применением БПЛА", – говорится в сообщении.

Это лишь один из многочисленных случаев потерь техники на этом фронте за последнюю неделю. Российские оккупанты понесли серьезные потери в период с 5 по 10 апреля этого года.

В частности, враг потерял две самоходные огневые установки "Бук-М2" и "Бук-М3", пуско-заряжающую установку 9А316 и радиолокационную станцию подсветки целей и наведение ракет 9С36.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили блокпост российских войск на временно оккупированной территории юга Украины. Удар по объекту нанесли с помощью FPV-дронов.

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