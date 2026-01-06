Работали четко и холодно: украинские военные показали, как сорвали российский штурм на квадроциклах на Ямполь. Видео

Украинская армия под Ямполем в Донецкой области сорвала попытку штурма российских войск. Штурмовой отряд врага был полностью уничтожен вместе с техникой дронарями батальона SIGNUM.

Момент операции показали в пресс-центре Сухопутных войск ВСУ. Враг потерял четырех военнослужащих.

"Группа была обнаружена по дороге на Ямполь. Пилоты батальона SIGNUM мгновенно включились в работу. Работали в парах — четко, холодно, без хаоса. Координация, опыт и слаженность дали результат", – говорится в сообщении.

Работой отличились дронари батальона Signum 53-й механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха. Сами бойцы заявили, что в погодные условия, которые попали на видео, FPV-дроны могли не взлететь, чем решили воспользоваться россияне. Однако враг был разбит.

Ситуация в Донецкой области – последняя информация

Напомним, ранее стало известно, что украинская армия до сих пор удерживает оборонительные позиции в Мирнограде Донецкой области. Для усиления возможностей снабжения ВСУ принимают меры по расширению логистических коридоров в город.

В то же время армия России продолжает попытки форсировать реку Северский Донец и осуществлять рейды из Северска в направлении Дроновки. Движение вражеских бойцов осуществляется со стороны как Серебрянского леса, так и Ямполя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские войска отступили от Северска из-за превосходства российских сил в личном составе и технике. В частности, враг активно наращивал инфильтрационные просачивания.

