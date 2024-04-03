Работали дроны и ракеты Brimstone: в ССО показали эффектные кадры уничтожения окупантов и их техники. Видео

Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины нанесли болезненные удары врагу с помощью ракет Brimstone и FPV-дронов. В результате оккуапанты потеряли танковые тягачи, БМП и живую силу.

Видео ударов 3 апреля опубликовала пресс-служба ССО. Как отмечается, операторы FPV-дронов 8-го полка Сил спецопераций обнаружили скопление вражеских сил на одном из операционных направлений во время выполнения боевых задач.

Они уничтожили два танковых тягача, БМП и двух российских окупантов.

С помощью ракет Brimstone была уничтожена БМП вместе с экипажем, а также полевой склад боеприпасов.

Как сообщал OBOZ.UA, воины 63-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", которая ведут огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами. Комплекс был поражен несколькими дронами, после попаданий которых начал гореть и взрываться.

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