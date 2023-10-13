Работали 'Морские малыши': в СБУ раскрыли детали операции по поражению кораблей РФ в Крыму

Подрывы российского ракетоносителя "Буян" и корабля "Павел Державин" в Черном море – дело рук Службы безопасности Украины. Оба корабля были атакованы морскими дронами с экспериментальным вооружением.

Об этом сообщили источники в СБУ. Едва не стала жертвой "Морских малышей" также российская подлодка "Алроса": ее почти удалось подбить 12 октября.

В Службе рассказали, что россияне после поражения корабля "Павел Державин" 11 октября так и не смогли понять, как украинским воинам удалось его подбить. И это стоило им ракетоносителя и чуть не стало причиной появления в статистике Генштаба о потерях РФ в войне еще одной российской подлодки.

Видео дня

"После первого подрыва российские тральщики и водолазы так и не смогли обнаружить наше ноу-хау. Вчера повезло подлодке "Алроса", которая пока сумела убежать от наших разработок. Носитель крылатых ракет "Буян" повторить "подвиг" "Алросы" не смог, поэтому был сегодня поражен на севастопольском рейде экспериментальным вооружением "Морских малышей". СБУ предупреждает москолоту – не нужно ходить по украинским водам, если хотите сохранить хоть какие-то остатки своего флота", – отметил наш собеседник из Службы.

Напомним, 11 октября стало известно, что на внешнем рейде Севастополя подорвался российский патрульный корабль "Павел Державин" проекта 22160 типа "Василий Быков". Звук взрыва жители Севастополя слышали около 10 часов утра. Изначально предполагалось, что корабль мог подорваться на мине.

С июня 2022 года вооружение "Павла Державина" усилили установленным на корме зенитным ракетным комплексом "Тор-М2КМ". Он способен нести до 8 крылатых ракет типа "Калибр". В составе Черноморского флота РФ таких кораблей всего четыре.

А 13 октября стало известно о повреждении еще одного российского корабля, предварительно речь идет о носителе ракет "Калибр" проекта 21631 "Буян-М".