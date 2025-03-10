Работали операторы дронов: в Нацгвардии показали работу по вражеским укрытиям и озвучили потери окупантов. Видео

Силы обороны Украины продолжают наносить сокрушительные удары по позициям противника. Только за прошедшие сутки по линии фронта нацгвардейцы уничтожили значительное количество техники и живой силы противника.

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Среди потерь армии РФ – шесть танков, одна боевая машина пехоты, 23 единицы автомобильной техники, 20 артиллерийских систем и два склада боеприпасов. Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко в Telegram.

Он также показал боевую работу операторов БПЛА отдельного отряда беспилотных систем специального назначения "Крылья ОМЕГИ" Центра специального назначения Нацгвардии по вражеским укрытиям и пехотинцам.

"Уничтожение пилотами ударных БПЛА Отдельного отряда "Крылья ОМЕГИ" личного состава противника в местах скопления", – сообщили гвардейцы.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 1190 военнослужащих оккупационной армии России. Также уничтожили на фронте 504 единицы военной техники и вооружения.

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