Минус 1190 захватчиков и полтысячи единиц техники и вооружения: озвучены потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 1190 военнослужащих оккупационной армии России. Также уничтожили на фронте 504 единицы ее военной техники и вооружения.

Видео дня

Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле с начала полномасштабной войны, достигают 886 320 захватчиков убитыми и ранеными. Об этом 10 марта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники обезвредили 65 артиллерийских систем (всего 24 271), 40 боевых бронированных машин (21 400), 18 танков (10 292), одну реактивную систему залпового огня (1311) и одно средство противовоздушной обороны (1102) войск агрессора.

С неба воины приземлили 241 российский беспилотник оперативно-тактического уровня (всего 28 603). А на земле сожгли 138 единиц автомобильной техники и автоцистерн (в общем 40 071) оккупантов.

За время полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 3773 единицы спецтехники, 3120 крылатых ракет, 370 самолетов, 331 вертолет, 28 кораблей/катеров и подлодку ВС РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники на Харьковщине уничтожили тяжелую огнеметную систему "Солнцепек" российских оккупантов. Также точными ударами защитники обезвредили БТР и места базирования операторов БПЛА врага.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!