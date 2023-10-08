Работало подразделение 'Белый волк': в СБУ показали кадры удачной охоты, среди уничтоженной техники врага – редкий комплекс РЛС

Воины из Службы безопасности Украины продолжают "демилитаризацию" и "денацификацию" оккупационных группировок РФ на территории нашего государства. Подразделение ЦСО "А" СБУ "Белый волк" за последние две недели уничтожило почти 60 вражеских целей, среди них – редкий российский радиолокационный комплекс "Небо-У".

Также уничтожено около 90 российских захватчиков. Подробности охоты спецназовцев раскрыли в СБУ.

"Ночь для наших "волков" – это время охоты. А для врага, наоборот, – ужас и потери от неожиданных бомбардировок. За прошедшие две недели оккупанты недосчитались: 6 танков, 6 ББМ и 3 военных авто, комплекса РЛС 55Ж6У "Небо-У", состоявшего из главной антенны, аппаратной машины и машины управления, 6 артсистем, 27 укрытий и блиндажей", – рассказали в Службе.

Познакомились с "белыми волками" и почти сотня российских захватчиков, однако о своих впечатлениях от встречи они уже никому не расскажут.

"Около 90 оккупантов перешли в агрегатное состояние "удобрения для украинских почв". Уничтожаем врага до полной победы!" – заверили в СБУ.

Видео дня

Напомним, ранее в сети появилось видео, демонстрирующее, как СБУ успешно навела HIMARS на российский "Солнцепёк", которым враг собирался ударить по позициям ВСУ на Запорожье.

ТОС-1А "Солнцепёк" был уничтожен вместе с экипажем и полным боекомплектом.

Также в СБУ раскрыли детали атаки на Курскую область, произошедшей несколько дней назад. В результате атаки без электроэнергии остались важные военные объекты врага.