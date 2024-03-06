Работают БПЛА: защитники Украины показали, как кошмарят вражескую пехоту в Крынках. Видео

На территории села Крынки, на временно оккупированном левобережье Херсонской области, украинские защитники атаковали пехоту оккупационных войск РФ. Кошмарят захватчиков с помощью БПЛА.

В результате точной работы Сил обороны враг несет необратимые и санитарные потери. Соответствующее видео обнародовал аналитический Telegram-канал DeepState.

" Подразделение ударных БПЛА "RONINU" кошмарит вражескую пехоту в Крынках. Буханкоцид на левом берегу тоже продолжается", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, нарастание напряженности вокруг Крынков в Херсонской области и плацдарма на левом берегу Днепра связано с приближением "выборов" в России. Оккупанты пытаются создать информационный шум, поскольку не могут порадовать российского диктатора обещанными "успехами".

Ранее Силы обороны Украины показали видео, снятое недавно в селе Крынки на левом берегу Херсонской области, о "взятии" которого утверждает кремлевская пропаганда. Двое оккупантов развесили на окраине флаг страны-агрессора, после чего изо всех сил убегали обратно в посадку.

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