'Имели фальстарт': Гуменюк объяснила, с чем связано нагнетание ситуации вокруг Крынок

Нарастание напряженности вокруг Крынок в Херсонской области и плацдарма на левом берегу Днепра связано с приближением "выборов" в России. Оккупанты пытаются создать информационный шум, поскольку не могут порадовать российского диктатора обещанными "успехами".

Эту информацию передала в прямом эфире телемарафона "Единые новости" руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что важно доверять официальным источникам.

"Нагнетание ситуации вокруг Крынок и плацдарма на левом берегу вообще сейчас чрезвычайно выгодно именно врагу. Потому что у них был фальстарт с бравурным заявлением, что все уже побеждено и все обязанности достигнуты, которые им обозначили до квазивыборов... уже выполнены. На самом деле победы не произошло и им нечем порадовать царя. Поэтому они пытаются насыщать сейчас информационное пространство разной информацией", – отметила Гуменюк.

По ее словам, за последние сутки оккупантам удалось провести лишь два штурма, что свидетельствует о низком уровне мотивации и плохом морально-психологическом состоянии солдат, идущих в эти мясные штурмы. Поскольку оккупантов бросают без бронетехники, это заставляет нервничать личный состав этих штурмовых групп.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины показали видео, снятое недавно в селе Крынки на левом берегу Херсонской области, о "взятии" которого утверждает кремлевская пропаганда. Двое оккупантов развесили на окраине флаг страны-агрессора, после чего бежали со всех ног назад в посадку.

Как писал OBOZ.UA, 20 февраля Силы обороны юга Украины заявили, что наши воины продолжают находиться на левобережье Херсона. В этот день оккупационные войска Российской Федерации совершили одну попытку штурма, но с потерями отошли "на заранее подготовленные пропагандистские позиции", после чего прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.

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