Украинские морпехи показали Крынки, которые якобы "взяли" российские оккупанты. Видео

Силы обороны Украины показали видео, снятое недавно в селе Крынки на левом берегу Херсонской области, о "взятии" которого утверждает кремлевская пропаганда. Двое оккупантов развесили на окраине флаг страны-агрессора, после чего бежали со всех ног назад в посадку.

Роликом 20 февраля поделился канал DeepState в Telegram. Кадры, снятые дроном, авторам проекта передали украинские военнослужащие, задействованные в обороне южного региона.

В DeepState рассказали, что это морпехи ВСУ. Воины подтвердили, что Россия врет о "зачистке" населенного пункта.

"Бойцы морской пехоты поделились кадрами того, как ****ры взяли "полностью" Крынки", – с сарказмом отметил автор поста.

На видео видно, что двое российских оккупантов бежали по улице Крынок – рядом видно груды бетона, которые когда-то были зданиями. Они повесили свою трехцветную тряпку недалеко от полей, поле чего бегом возвращались в лесопосадку (судя по карте DeepState, лес контролирует противник).

Кстати, один из российских захватчиков по дороге успел упасть (момент 0:44 на видео).

Как писал OBOZ.UA:

– 20 февраля Силы обороны юга Украины заявили, что наши воины продолжают находится на левобережье Херсонщины. В течение этого дня оккупационные войска Российской Федерации провели одну попытку штурма, но с потерями отошли "на заранее подготовленные пропагандистские позиции", после чего прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов.

– Так, министр обороны государства-агрессора РФ Сергей Шойгу уже успел отчитаться об оккупации Крынок. Это не соответствует действительности.

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