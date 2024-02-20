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ВСУ продолжают удерживать занятые позиции на левом берегу Днепра – ОК "Юг"

Дарья Дурова
War
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Ситуация на левом берегу Днепра на Херсонщине

Защитники Украины продолжают находится на левобережье Херсонщины. 20 февраля оккупационные войска Российской Федерации провели одну попытку штурма, но отошли "на заранее подготовленные пропагандистские позиции".

В итоге противник распространил дезинформацию, заявляя о "зачистке села Крынки". Фейк разоблачила пресс-служба Сил обороны юга Украины в Telegram вечером во вторник, 20 февраля.

"Российско-оккупационные войска, не имея успеха в штурмовых действиях на левобережной Херсонщине, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов. Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", – отметили военные.

Генеральный штаб ВСУ в сводке (по состоянию на 18:00 20 февраля) подтверждал, что на левом берегу Херсонской области захватчики за сутки предприняли одну попытку штурма украинских позиций. 

В Силах обороны юга заявили, что оккупанты из-за существенных потерь "отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу".

"Сил обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу", – подчеркнули воины.

Напомним: ранее в интервью одному из российских пропагандистов министр обороны государства-агрессора РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские военные якобы потеряли Крынки. Представитель Кремля заговорил об "освобождении".

Он утверждал, что "особый вклад" в операцию принесли российские десантники, 810-я бригада морской пехоты, 45-я бригада спецназа ВДВ, силы специальных операций и авиация.

Крынки на карте

Как писал OBOZ.UA:

– В начале февраля украинские морпехи подняли флаг Украины в Крынках на Херсонщине на левому берегу Днепра. 

– Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВС РФ пытаются выбить украинские подразделения с плацдарма, ситуация остается достаточно напряженной, но контролируемой.

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