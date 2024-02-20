ВСУ продолжают удерживать занятые позиции на левом берегу Днепра – ОК "Юг"

Защитники Украины продолжают находится на левобережье Херсонщины. 20 февраля оккупационные войска Российской Федерации провели одну попытку штурма, но отошли "на заранее подготовленные пропагандистские позиции".

В итоге противник распространил дезинформацию, заявляя о "зачистке села Крынки". Фейк разоблачила пресс-служба Сил обороны юга Украины в Telegram вечером во вторник, 20 февраля.

"Российско-оккупационные войска, не имея успеха в штурмовых действиях на левобережной Херсонщине, прибегли к манипуляциям и фальсификации фактов. Военно-политическое руководство страны агрессора заявило о зачистке плацдарма на левом берегу Днепра. Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности", – отметили военные.

Генеральный штаб ВСУ в сводке (по состоянию на 18:00 20 февраля) подтверждал, что на левом берегу Херсонской области захватчики за сутки предприняли одну попытку штурма украинских позиций.

В Силах обороны юга заявили, что оккупанты из-за существенных потерь "отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, с которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу".

"Сил обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу", – подчеркнули воины.

Напомним: ранее в интервью одному из российских пропагандистов министр обороны государства-агрессора РФ Сергей Шойгу заявил, что украинские военные якобы потеряли Крынки. Представитель Кремля заговорил об "освобождении".

Он утверждал, что "особый вклад" в операцию принесли российские десантники, 810-я бригада морской пехоты, 45-я бригада спецназа ВДВ, силы специальных операций и авиация.

Как писал OBOZ.UA:

– В начале февраля украинские морпехи подняли флаг Украины в Крынках на Херсонщине на левому берегу Днепра.

– Начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВС РФ пытаются выбить украинские подразделения с плацдарма, ситуация остается достаточно напряженной, но контролируемой.

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