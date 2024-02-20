Враг продолжает давить на Авдеевском направлении: ВСУ отбили 10 новых атак – Генштаб

Войска Российской Федерации 20 февраля продолжили попытки продвигаться вперед на Авдеевском направлении. В течение суток Силы обороны Украины на этом участке отбили 10 вражеских атак – в районах Степного, Ласточкиного, Северного, Невельского Донецкой области.

Оккупанты на Авдеевском направлении активно применяли авиацию. Авиаудары противник совершил в районах населенных пунктов Александрополь, Очеретино, Орловка, Ласточкино, Тоненькое. Об этом сообщил в сводке (по состоянию на 18:00 вторника) Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, в районе временно оккупированной Авдеевки вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись примерно 15 населенных пунктов. Среди них Очеретино, Новобахмутовка, Тоненькое, Карловка, Нетайлово, Первомайское, Невельское.

В целом за 20 февраля (727-е сутки полномасштабной войны) в Украине произошло 50 боевых столкновений.

Захватчики совершили один ракетный удар, 99 авиационных атак и 82 обстрела из реактивных систем залпового огня. Есть разрушения объектов инфраструктуры, многоэтажек, частных домов.

РФ не отказывается от планов полной оккупации Украины – Москву не останавливают значительные потери ее войска. Враг игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Вооруженные силы страны-агрессора активно применяют авиацию и FPV-квадрокоптеры, проводят штурмы при поддержке бронетехники.

В Генеральном штабе назвали обстановку на востоке и юге нашей страны сложной.

На Волынском и Полесском направлениях без признаков формирования наступательных группировок и без существенных изменений. Отдельные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в районах близ границы Украины.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничье. Российская армия продолжает диверсионно-разведывательную деятельность, ведет обстрелы с территории РФ, усиливает минно-взрывные заграждения. Враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Грачевка, Чугуновка, Федоровка, Екатериновка Харьковской области. Из артиллерии и минометов российские войска обстреляли более 30 населенных пунктов. Среди них Хреновка, Клюсы Черниговской области, Старая Гута, Кучеровка, Новая Слобода, Волфино, Мирополье, Степок, Поповка Сумской области, Уды, Казачья Лопань, Стрелечья, Плетеневка, Бударки, Амбарное, Строевка Харьковской области.

На Купянском направлении враг предпринял две безуспешные попытки наступления у Синьковки. Нанес авиационных ударов в районах Шевченкового, Ивановки, Глушковки, Песчаного Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении защитники Украины отбили три атаки вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Выемки Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки на Луганщине и Веселого, Раздолевки на Донетчине. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Кармазиновка, Невское, Белогоровка Луганской области, Терны, Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены две атаки неподалеку от Ивановского, где враг пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Васюкивка, Веролюбовка, Часов Яр, Ивановское, Белая Гора, Нью-Йорк Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага у Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 17 раз пытались прорвать нашу оборону. Российские обстрелы из артиллерии и минометов пережили Красногоровка, Курахово, Екатериновка, Елизаветовка.

На Новопавловском направлении враг шесть раз безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение южнее Пречистовки и Золотой Нивы. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное, Старомайорское. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Водяное, Угледар, Пречистовка, Благодатное, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении Силами обороны отбито две атаки противника вблизи Малой Токмачки и Работино. В районах этих же населенных пунктов оккупанты совершили авиаудары. Вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Левадное, Полтавка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоандреевка, Малые Щербаки Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении оккупанты не отказываются от намерения выбить защитников Украины из плацдармов на левобережье Днепра. В течение суток предпринята одна попытка штурма наших позиций. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Херсон, Понятовка, Белозерка, Велетенское, Станислав Херсонской области и Очаков Николаевской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава и пяти зенитно-ракетных комплексах противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по девяти районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 10 артиллерийским средствам противника.

Как писал OBOZ.UA, после захвата Авдеевки российским оккупационным войскам нужно время на переоснащение и отдых. Однако в последующие недели захватчики постараются расширить территориальные достижения, предупредила британская разведка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!