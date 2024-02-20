'Ситуация остается достаточно напряженной': оккупанты на юге пытаются штурмовать позиции ВСУ, но получают отпор, – Гуменюк

Оккупационные войска России в последнее время не прекращают попыток проводить активные штурмы на левом берегу Днепра в Херсонской области. Они пытаются выбить украинские подразделения с плацдарма, ситуация остается достаточно напряженной, но контролируемой.

Воины ВСУ дают врагу отпор и добавляют ему новые потери. Об этом рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире "Еспресо" и телемарафона.

По ее словам, для российских захватчиков командование поставило "сверхзадачу" к "выборам Путина" в следующем месяце. Поэтому они не оставляют попыток атаковать украинские позиции, но без всяких успехов для них в каждой такой "мясной" атаке.

"В предыдущие сутки они прибегли аж к 16 таким штурмам. Был сильный туман, и они не смогли привлечь свои воздушные силы, даже беспилотные", – пояснила Гуменюк.

Она добавила, что в эти сутки оккупанты прибегли к еще пяти таким же безрезультативным штурмам на Херсонском направлении. В ходе этих боев воины ВСУ ликвидировали более 70 российских военнослужащих. Также у врага есть потери тяжелой артиллерии, минометных расчетов и даже лодки.

"Ни одна наша позиция не потеряна. Мы продолжаем укрепляться и работать над расширением плацдарма. Враг, со своей стороны, продолжает так называемые мясные штурмы, не используя бронетехнику, поскольку имеет запрет после очень мощных потерь на первых попытках штурмов", – пояснила представитель ОК "Юг".

В начале этого месяца Силы обороны подняли флаг Украины в Крынках на левому берегу Днепра. Наталья Гуменюк отметила, что установление флага важно как для бойцов ВСУ, так и для мирного населения. Ведь российские военные всячески пытаются убеждать украинцев в оккупации, что Украина их "бросила", а защитники "выбиты с позиций". Однако в Крынках "все увидели, что на левобережье Херсонщины есть украинский флаг и бойцы Сил обороны".

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты в десять раз уменьшили использование FPV-дронов на Херсонском направлении. Помешала в этом врагу природа, а именно очень плотный туман.

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